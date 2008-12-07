اولین مرکز معین تامین اجتماعی گلستان در بندرگز راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی زینلی مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان در این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این رساتا پنج مرکز معین در شهرستانهای استان راه اندازی و عملیاتی می وشد.

وی اظهار داشت: این طرح در شهرستانهای فاقد مرکز درمانی تامین اجتماعی اجرا می شود و بیمه شدگان می توانند از خدمات مناسب درمانی این مرکز بهره مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح بیماران فقط مبلغ چهارهزار ریال به عنوان حق فرانشیز به پزشک معالج پرداخت می کنند.

زینلی خاطرنشان کرد: پیش از اجرای این طرح به ازای خرید دارو 30 درصد بهای دارو و حق فنی توسط بیمه پردخت می شد و اکنون با اجرای این طرح 10 درصد بهای دارو بدون حق فنی توسط بیمه شده پرداخت می شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان گفت: مراکز معین شهرستانهای مینودشت، آق قلا، آزادشهر و کلاله نیز طی هفته جاری افتتاح می شوند.

طبق آمار سالانه حدود پنج میلیون نفر برای دریافت خدمات درمانی به مرکز تامین اجتماعی گلستان مراجعه می کنند.