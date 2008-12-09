عملکرد اقتصادی دولت نهم به لحاظ رویکردی قابل دفاع است

به گزارش خبرنگار مهر احمد توکلی در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت معلم در جلسه "نقد و مقایسه عملکرد سیاستهای اقتصادی دولت های پنجم تا نهم" گفت: مبنای توسعه دولت احمدی نژاد رشد عدالت محوری است و به آثار توزیع اهمیت می دهد در حالی که دولت های گذشته تنها رشد محور بوده اند و توجهی به آثار توزیع نداشته اند.

توکلی افزود: مسائلی مثل نقدی کردن یارانه ها و توزیع عدالت در تقسیم یارانه ها میان افراد توانمند و فقیر، گسترش بنگاه های اقتصادی زودبازده و تخصیص اعتبارات مالی به افراد توانمند در ایجاد اشتغال تنها در دولت نهم مطرح شده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: تخصیص منابع دولتی همچون قرار دادن وقت مسئولان بلندپایه و تصمیم گیران ملی در سفرهای احمدی نژاد که باعث جلب توجه مسئولان به همه نقاط کشور می شود از دیگر ابتکارات نوین دولت نهم است که به این صورت در دولت های قبلی نبود.

سرعت عمل دولت بیش از ظرفیت واقعی کشور است

توکلی در نقد دولت همچنین تصریح کرد: اشکال کارکردهای این دولت این است که سرعت عملش بیش از ظرفیت واقعی کشور است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس عنوان کرد: احمدی نژاد به لحاظ روحیه عزمی قوی دارد اما ایراد کارش این است که در کارها با عجله فوق العاده ای برخورد می کند.

توکلی درباره سیاست های خارجی دولت نهم یادآور شد: سیاست خارجی دولت نهم به دلیل اصل بودن دستیابی به فناوری هسته ای که از نظر علمی و توسعه ای و سیاسی برای ملت عزت آفرین است، قابل دفاع است و به طور مسلم این اقدام هزینه بردار است اما می شود با اتخاذ تدابیری این هزینه ها را کمتر کرد.

تصور بهبود عملکرد دولت با افزایش قیمت نفت نادرست است

وی تاکید کرد: خیال اینکه با پول حاصل از فروش نفت کارکرد دولتها نیز بهبود یابد تصوری غلط و غیرعلمی است. متاسفانه دولت های ایران از زمان شاه معدوم تاکنون به این مسئله مبتلا بوده اند در حالی که متوجه نیستند که درآمد ارزی نفت حاصل فروش ثروت ملی است نه تولید.

توکلی ادامه داد: دولت اول خاتمی و مجلس پنجم برای جبران نقص اتکای صرف به درآمد حاصل از فروش نفت، حساب ذخیره ارزی را افتتاح کردند که در مواقع ضروری کمکی به کسری بودجه نماید اما در چهار ساله دوم برنامه چهارم توسعه دولت خاتمی 10 بار و احمدی نژاد هفت بار از این حساب برداشت کرده اند که پیشنهاد بنده به دولت نهم به جای برداشت مستقیم از این حساب جابجایی هزینه ها از سایر موارد به حساب ذخیره ارزی برای جلوگیری از کاهش سرمایه این حساب بود.

وی خاطرنشان کرد: رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شدت مصرف انرژی در ایران 5.31 درصد است در حالیکه شدت مصرف انرژی در دنیا یک درصد است و در جدول سرانه مصرف انرژی از آخر در رتبه سوم قرار داریم که این مسئله خطر بزرگی را گوشزد می کند.

توکلی خاطرنشان کرد: اصلاح قیمت انرژی از دولت هاشمی رفسنجانی شروع شد و در همه دولت ها پیگیری می شد همچنان که در مجلس ششم و دولت خاتمی با افزایش قیمت فرآورده ها به ویژه بنزین سعی در کاهش مصرف انرژی داشتند که در مجلس هفتم با این برنامه مخالفت شد زیرا بنزین از کالاهای ضروری و کم کشش است و سیاست قیمتی وقتی موثر است که فقدان وسایل جانشین مثل حمل و نقل عمومی و جاده ها رفع شود.

مخالف نقدی کردن یارانه ها هستم

وی ادامه داد: من خود مخالف پیگیری نقدی کردن یارانه ها هستم اما قانون حمل و نقل سوخت در دولت نهم را قدم موثرتر و کم خطری نسبت به نقدی کردن یارانه ها می دانم.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: از سال 74 به مدت 10 سال به طور مداوم دولتهای وقت دستور تعویض سیستم پالایش همچون خارج کردن ماشینهای پرمصرف بنزین از خط تولید و توسعه حمل و نقل عمومی می دادند اما عملا قدمی بر نمی داشتند و نباید هزینه ناکارآمدی مسئولین مثل عدم توسعه حمل و نقل عمومی بر دوش مردم بیافتد.

وی افزود: با سهمیه بندی سوخت و هوشمند کردن آن علاوه بر قطع قاچاق، مصرف بنزین کاهش 30 درصدی یافت.