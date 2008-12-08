به گزارش خبرنگار مهر در یزد، صبح امروز هنگامی که دانش آموزان دبستان پسرانه قدس در صف صبحگاه ایستاده بودند و با هم سرود جمهوری اسلامی ایران را سر می دادند، سقف دو کلاس نیز با آنها همنوا شد و بر زمین فرو ریخت.

فرو ریختن سقف مدرسه چند سالی است که در نقاط مختلف کشور به دلایل مختلف اتفاق می افتد و این بار نیز سقف مدرسه ای بر اثر بارش باران در ناحیه تاریخی یزد فرو ریخت که خوشبختانه حادثه ای رخ نداد.

دبستان پسرانه قدس در ناحیه تاریخی یزد از سال 1304 تاسیس شده و در طول سالیان متمادی دانش آموزان بسیاری را در خود پرورش داده است.

این مدرسه سالهای طولانی است که مرمت نشده و به همان شکل قدیمی هنوز نیز از پذیرای پسربچه های دبستانی است.

احتمال فرو ریختن سقفی یا فرو رفتن چاهی یا حتی نشست زمین چند سالی است که این مدرسه را تهدید می کند اما نامه نگاری مدیر مدرسه طی سه سال گذشته با آموزش و پرورش حاصلی نداشته و قصور مرمت به گردن سازمان میراث فرهنگی افتاده است.

یکی از والدین دانش آموزان این مدرسه در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: "مدیر مدرسه از سه سال پیش 9 نامه برای سازمان آموزش و پرورش نوشته اما آموزش و پرورش هر بار اعلام کرده که سازمان میراث فرهنگی اجازه مرمت نمی دهد".

یکی دیگر از والدین دانش آموزان نیز عنوان کرد: اگر دانش آموزان هنگام فرو ریختن سقف در کلاس بودند و حادثه ای برای آنها اتفاق می افتاد، چه کسی پاسخگو بود؟

وی افزود: دانش آموزان برخی مدارس ناحیه تاریخی تامین جانی ندارند و هر لحظه ممکن است برای آنها اتفاقی رخ دهد.

عباس دهقان بیان داشت: "البته در این مورد کوتاهی از آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس است زیرا بسیاری از مدارس این بافت که حتی قدمتی کمتر از مدرسه قدس دارند، مرمت و بازسازی شده اند".

وی با بیان اینکه علاوه بر فرو ریختن سقف کلاسها، خطرات دیگری نیز دانش آموزان را تهدید می کند، خاطرنشان کرد: بسیاری از مدارس بافت تاریخی هنوز از نفت به عنوان سوخت زمستانی استفاده می کنند و وجود بخاری ممکن است خطراتی نظیر آتش سوزی و سوختگی برای دانش آموزان به همراه داشته باشد.

دهقان یادآور شد: تاکنون چندین بار این مسئله را با مدیر مدرسه، مسئولان آموزش و پرورش و حتی فرماندار یزد در میان گذاشته ایم و آنها قول تجهیز کلاسها به وسایل گرمایشی را دادند اما امسال نیز با وجود فرا رسیدن فصل سرما هنوز هیچ یک از وعده های مسئولان محقق نشده است.

یکی دیگر از والدین دانش آموزان مدرسه قدس نیز یادآور شد: " اگر هر اتفاقی برای بچه های ما می افتاد، مسئولان نهایت کاری که می توانستند انجام دهند، همدردی یا در صورت بروز مشکلات جسمی تامین هزینه های درمان آنها بود همانطور که در موارد مشابه در سایر استانها همین اتفاق افتاده است".

محسن محمدی اظهار داشت: کلاسهای مدارس دبستان قدس علاوه بر مشکلات ساختاری، در زمینه تهویه، نور، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی نیز دچار مشکل هستند.

مدیر مدرسه نیز در این خصوص در پاسخ به خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون طی چند نامه وضعیت نامناسب بنا، تهویه، سیستمهای گرمایشی و سرمایشی به اطلاع مسئولان آموزش و پرورش رسیده است اما هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

حمید سلیمیان افزود: آموزش و پرورش در پاسخ به درخواستهای ما اعلام کرده که این فضا قدیمی است و باید فضای جدیدی در این مدرسه احداث شود که سازمان میراث فرهنگی در این زمینه نظر موافق ندارد.

وی با ابراز خرسندی از اینکه حادثه ای برای هیچ یک از دانش آموزان رخ نداده است، تصریح کرد: اگر کوچکترین اتفاقی برای هر یک از دانش آموزان رخ می داد، هیچ کس نمی توانست پاسخگو باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد نیز در این خصوص اظهار داشت: میراث فرهنگی هیچ محدودیتی برای بازسازی این مدرسه در قالب قوانین و طرحهای میراث فرهنگی ایجاد نکرده و کوتاهی آموزش و پرورش در این زمینه ارتباطی به میراث فرهنگی ندارد.

عزیزالله سیفی عنوان کرد: این مدرسه در بافت تاریخی واقع شده اما هنوز به ثبت آثار ملی نرسیده ولی ثبت آن در فهرست آثار ملی هم دلیلی بر کوتاهی مسئولان در این زمینه نخواهد بود.

وی یادآور شد: بسیاری از مدارس بافت تاریخی پیش از این با رعایت ضوابط این میراث فرهنگی مرمت شده اند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

سیفی خاطرنشان کرد: بسیاری از دستگاهها که زیرمجموعه های آنها در بافتهای تاریخی واقع شده اند، گمان می کنند میراث فرهنگی باید هزینه بازسازی بناهای آنها را بپردازد در حالیکه این اداره تنها ضوابط بهسازی و بازسازی را ارائه می کند و در زمینه تامین بودجه مسئولیتی ندارد.

وی عنوان کرد: آبگرفتگی به دلیل بارش باران اصلی ترین دلیل ریزش سقف دو کلاس مدرسه قدس است و مسئولان باید در زمان بارش با توجه به نوع بافت، خروجیهای آب بام را کنترل می کردند.

مدیرکل سازمان میراث فرهنگی استان یزد به همه مردم ساکن در بافت تاریخی یزد توصیه کرد: به دلیل ناسازگاری آب با خشت و گل، در زمان بارش از انباشتگی آب در بامها جلوگیری کنند زیرا این حادثه ممکن است حتی در منازل و سایر مدارس اتفاق بیفتد.

حادثه ریزش بامها به ویژه در مدارس، آتش سوزی بخاریها و صدها حادثه دیگر از مواردی است که هر سال در مدارس کشور اتفاق می افتد اما هنوز راهکار قطعی برای جلوگیری از بروز این حوادث ارائه نشده و بسیاری از مسئولان با وجود احتمال وقوع حادثه، باز هم "توپ را به زمین یکدیگر می اندازند" و هر یک دیگری را مقصر می دانند.

در این بین تنها دانش آموزان بی گناهی که برای تحصیل به مدرسه می روند و آنجا را خانه نخست خود می پندارند، قربانی می شوند و والدین آنها نیز پس از وقوع حادثه "دستشان به جایی بند نیست".

مسئولان استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر به طور دائم این موضوع را یادآوری می کردند که "شکر خدا حادثه ای رخ نداد" اما باید گفت اگر حادثه ای رخ می داد چه کسی پاسخگو بود؟ و جالب اینجاست که بافت تاریخی در این استان باید به عنوان یک افتخار ملی مطرح شود در حالیکه بروز هر حادثه ای در این منطقه به محکومیت تاریخی و قدیمی بودن آن منجر می شود.