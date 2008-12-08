به گزارش خبرنگار مهر، "جامجم" در صفحه رسانه میپردازد به گزارش فیلمهای عید تلویزیون، سیگنال رسانی به سراسر کشور، معرفی برگزیدگان سومین جشنواره فیلم پلیس و اخبار کوتاه. گزارشی از نمایشگاه "عکسهای تنهایی" رضا کیانیان در صفحه تجسمی، گفتگو با سیدعباس میرهاشمی مدیر عامل بنیاد روایت فتح در صفحه رادیو و تلویزیون و اهدای جایزه صادراتی در حوزه فرهنگ و هنر و معرفی برنامههای امروز شبکههای سیما در صفحه فرهنگ و هنر آمده است.
"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به گفتگو با چیستا یثربی کارگردان نمایش "کارناوال با لباس خانه". آغاز جشنواره موسیقی فجر از فردا، معرفی برگزیدگان جشنواره فیلم پلیس، 103 فیلم در پی کسب جایزه پروین اعتصامی، برگزاری دومین جشنواره آثار استانی حوزه هنری، بازخوانی انتقاد فیلمسازان از مدیریت سیفالله داد و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام میکند.
"همشهری" در صفحه تجسمی میپردازد به مطلبی درباره برپایی نمایشگاه "نمایی از مرکز زمین" در برلین و برنامه نگارخانهها. گفتگو با باز لورمن کارگردان "استرالیا" و مروری بر نقشهای اسکاری در صفحه سینما، گفتگو با کامبیز روشنروان دبیر جشنواره موسیقی فجر، همراه با هیئت انتخاب بخشهای مختلف، گفتگو با محمدرضا لطفی و اخبار کوتاه در صفحه موسیقی و اجرای 100 برنامه فرهنگی هنری از عید قربان تا غدیر، معرفی 140 هنرمند جوان برگزیده استانها، روزهای پایانی تدوین "شبانهروز" و اخباری کوتاه از جوان، رحمانیان، مدیری، مشایخی، خواجهامیری و ... در صفحه ادب و هنر مورد توجه قرار گرفته است.
"وطن امروز" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به گفتگو با فرهاد آئیش کارگردان نمایش "کرگدن"، نگاهی به فیلم "میلیونر زاغهنشین"، معرفی هیئت انتخاب و داوری مواد تبلیغی فیلم فجر، ساخت فیلم المپیک لندن توسط مجیدی، بازدید اساتید و نخبگان از موزه عبرت و اخبار کوتاه. بازخوانی انتقادات فیلمسازان از مدیریت داد، معرفی برگزیدگان سومین جشنواره فیلم پلیس و گپی با احمدرضا احمدی در صفحه پایانی منعکس شده است.
"خورشید" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به مراسم چهلمین روز درگذشت خادم قرآن، گفتگو با محمدعلی نجفی کارگردان مجموعه "سربداران" و یادداشتی از وی، حرفهای علیرضا نوری مدیر رادیو ایران، ارزیابی وی از ABU و اخبار کوتاه. چند یادداشت و معرفی حبیبالله کاسهساز در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.
"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر میپردازد به مرور رویدادهای فرهنگ و هنر جهان، پیشنهاد کتاب "هزار و یک شب"، معرفی برگزیدگان جشنواره فیلم پلیس، پایان گردهمایی بینالمللی مکتب شیراز، گپی با بهرام بیضایی، نمایش 103 فیلم در جشنواره پروین اعتصامی، به یاد مرحوم منوچهر نوذری و اخبار کوتاه.
"اعتماد" در صفحه پایانی میپردازد به پنج جایزه اصلی سینمای اروپا برای فیلم "گومورا"، معرفی برگزیدگان جشنواره فیلم پلیس، یک ایرانی در میان 20 انتخاب منتقد مطرح سینما، راهاندازی "آمازون" ایرانی، دعوت همسر رئیس جمهوری عراق از مهران مدیری، معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش مواد تبلیغی، آخرین وضعیت سینمای رسانه، یادداشت و اخبار کوتاه.
"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به گزارش یک گفتگو با دیوید فینچر و براد پیت، بازخوانی فیلم "مورد عجیب بنجامین باتن"، رونمایی "جای خالی سلوچ" در هلند و گامهای تازه ارشاد در حمایت از کتاب. معرفی بهترین فیلم سال 2008 از سوی هیئت ملی نقد، 103 فیلم در جشنواره پروین اعتصامی، پایان تدوین "شبانهروز"، دعوت مهران مدیری به عراق و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.
"کارگزاران" در صفحه تئاتر میپردازد به گفتگو با فرهاد آئیش کارگردان نمایش "کرگدن"، نگاهی به این نمایش و برنامههای اولین سالگرد درگذشت اکبر رادی. گفتگو با شهاب حسینی بازیگر فیلم "محیا"، گزارش فروش فیلمهای ایرانی تا اول آذر و یادداشتی بر مستند "ساحلنشینان" در صفحه سینما و واکنش به نامه کارگردان فیلم "آخرین ملکه زمین"، معرفی برگزیدگان جشنواره فیلم پلیس، ساخت مستند از برنده نوبل ادبی 2008، دعوت مهران مدیری به عراق، تقدیر از هیث لجر پس از مرگ، معرفی داوران مسابقه مواد تبلیغی جشنواره فیلم فجر و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام میکند.
نظر شما