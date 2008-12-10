نقشه حاصلخیزی خاک در برنامه پنجم تهیه می شود

حمید زنده روح در گفتگو با مهر گفت: در سالهای اخیر مسایل مرتبط با خاک در بخش کشاورزی مغفول مانده بود، به نحویکه اعتبار و برنامه مشخصی برای آن وجود نداشت؛ اما هم اکنون در تدوین برنامه پنجم این امر مورد توجه جدی مسئولان قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: در برنامه پنجم در قالب طرحهای مختلف اجرایی در بخش خاک اعتبارات مشخصی نیز منظور خواهد شد، ضمن اینکه در این برنامه راهکارهای رفع مسایل خاک در بخش کشاورزی تدوین می شود.

وی با اشاره به ارزیابی خاک کشور به منظور دستیابی به تغییرات کیفیتی و کمیتی خاک خاطر نشان کرد: پایش منابع خاک و ارزیابی وضعیت آن سبب می شود تا برنامه ریزی های اصولی و مشخصی در رابطه با تولید محصولات کشاورزی در کشور اتخاذ شود.

زنده روح تصریح کرد: با تهیه نقشه خاک وضعیت اراضی به لحاظ کشت برای کشاورزان مشخص می شود، زیرا این نقشه ها به عنوان نقشه حاصلخیزی خاک تلقی می شود.

وی اظهارداشت: در راستای ایجاد بانک اطلاعات خاک تهیه نقشه های حاصلخیزی و پایش منابع خاک در سطح کشور عملیاتی می شود و این امر در تدون برنامه پنجم گنجانده خواهد شد.