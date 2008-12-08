۱۸ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۵۹

960 هزار هکتار از عرصه های ملی گیلان دارای سند مالکیت شدند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: تاکنون برای بیش از 960هزار هکتار از عرصه های ملی استان گیلان به نام دولت سند مالکیت صادر شده است.

رسول محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: گیلان یک میلیون 17هزار و 300هکتار اراضی ملی دارد که تاکنون 94درصد به نام دولت سند مالکیت صادر شده است.

وی با اعلام اینکه 56 هزار هکتاراز عرصه های ملی استان فاقد سند مالکیت است عنوان کرد: این میزان از عرصه های ملی مشکلاتی همچون مسائل ثبتی، حقوقی و یا تداخل در مستثنیات است که با دقت خاص  و ویژه مورد تحقیق و مطالعه قرار گیرند.

محمدی با اشاره به اینکه برای حفاظت بیشتر و بهتر از عرصه های ملی دانستن حدود دقیق این عرصه ها حیاتی است، ادامه داد: اخذ سند برای عرصه های ملی علاوه بر مباحث حفاظتی، دفاع قاطعانه از انفال و حقوق دولت، تسریع در پیگیری پروندههای متجاوزان در محاکم قضایی و تثبیت مالکیت دولت در این عرصه ها است.

