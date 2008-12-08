وزیر بهداشت به مهر خبر داد: راهکارهای وزارت بهداشت برای رفع کسری بودجه/ از محتوای استیضاح بی خبرم

تغییر مدل بودجه ریزی سلامت

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که بودجه دانشگاههای علوم پزشکی در سال آینده از چه وضعیتی برخوردار خواهند بود، اضافه کرد: سال آینده مدل بودجه ریزی سلامت را تغییر خواهیم داد. در حال حاضر طرحی در این زمینه تهیه شده، موافقت هایی را کسب کرده ایم و امیدوار هستیم که آن را به تصویب برسانیم.

اگر کسری بودجه را پیگیری نمی کردیم مقصر بودیم

وی یادآور شد: کسری بودجه در وزارت بهداشت بهداشت وجود دارد اما اگر وزارتخانه این موضوع را اعلام و پیگیری نمی کرد مقصر بود در حالی که وزارت بهداشت از دی ماه سال گذشته برآورد بودجه ای و مشکلات بودجه وزارت بهداشت را اعلام کرده بود.

باقری لنکرانی اضافه کرد: به دلیل آنکه در آن زمان (زمان تصویب بودجه 87) تصمیم مشترک مجلس و دولت این بود که بودجه انقباظی بسته شود قرار شد این موضوع بعداً مورد رسیدگی قرار گیرد و در حال حاضر هم در حال تلاش هستیم که از طریق اصلاحیه بودجه مشکل را پیگیری کنیم.

واقعی کردن نرخ خدمات

وی با اشاره به تغییرات مدل بودجه ریزی سلامت در سال آینده گفت: اساس این طرح این است که وزارت بهداشت برای واقعی کردن نرخ خدمات تلاش خواهد کرد و مبنای این کار نیز هزینه تمام شده خواهد بود. در این صورت هم بیمه از عمق بهتری برخوردار می شود و هم مراکز بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت با کیفیت بهتری خدمات خود را ارائه می دهند.

نظر وزیر بهداشت در مورد استیضاح

وزیر بهداشت در خصوص جمع آوری 44 امضاء از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استیضاح وی و ارتباط آن با کسری بودجه دانشگاههای علوم پزشکی به مهر گفت: من هنوز استیضاح را ندیده ام از محتویات آن اطلاعی ندارم البته هنوز هم اعلام وصول نشده است.

وی اضافه کرد: موضوعی که دوباره آن را تکرار می کنم این است که هر وزیری برای اینکه بتواند کار خود را ادامه دهد احتیاج دارد مورد اعتماد رئیس جمهور باشد و مجلس نیز آن را بپذیرد و اگر این دو نباشد امکان کار نیز وجود نخواهد داشت.