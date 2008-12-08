آغاز 12 میلیونی "دلشکسته" / "چارچنگولی" به 250 میلیون رسید

به گزارش خبرنگار مهر، "دلشکسته" نخستین فیلم علی روئینتن بر اساس فیلمنامهای از خودش است. فیلم با برداشتی آزاد از لیلی و مجنون داستان دختر و پسری از دو خانواده مختلف است که میخواهند با هم ازدواج کنند اما مسائلی مانع میشود.
زندهیاد خسرو شکیبایی، فریبا کوثری، آفرین عبیسی، اکبر عبدی، شهاب حسینی، بیتا بادران، رضا رویگری، شقایق فراهانی و مجید مشیری بازیگران این فیلم هستند که در بخش میهمان بیست و ششمین جشنواره فجر به نمایش درآمد.
دلشکسته
"دلشکسته" از چهارشنبه 13 آذرماه در گروه سینمایی استقلال اکران شده و پس از چهار روز نمایش در 10 سینما 000/400/12 تومان فروخته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 6200 تماشاگر را برای این فیلم ثبت میکند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 1550 نفر بوده که 155 مخاطب روزانه در هر سینما برای "دلشکسته" ثبت میشود.
"آتش سبز" دومین فیلم محمدرضا اصلانی پس از گذشت 30 سال از تولید "شطرنج باد" است. این فیلم بر اساس افسانه کهن "سنگ صبور" ساخته شده و داستان دختری به نام ناردانه است که در کودکی خبر ازدواجش را با یک مرده میشنود و برای گریز از این سرنوشت خوفانگیز ناخواسته گام در راهی دشوار میگذارد.
مهتاب کرامتی، مهدی احمدی، فرخ نعمتی، پگاه آهنگرانی، آهو خردمند و عزت الله انتظامی بازیگران "آتش سبز" هستند که محصول فارابی است. این فیلم محصول بنیاد سینمایی فارابی است و در بیست و ششمین جشنواره بینالمللی فجر دو سیمرغ بلورین بهترین صدا، بهترین طراحی صحنه و لباس و پلاک طلایی نگاه ملی را دریافت کرد.
"آتش سبز" از چهارشنبه ششم آذرماه در گروه سینمایی فرهنگی اکران شده و پس از یازده روز در هشت سینما 000/500/8 میلیون تومان فروخته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 4250 تماشاگر را برای این فیلم ثبت میکند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 386 نفر بوده که 48 مخاطب روزانه در هر سینما برای "آتش سبز" ثبت میشود.
"خواستگار محترم" ساخته داود موثقی در ژانر کمدی قرار دارد. این فیلم داستان مردی است که 40 سال پیش به دلیل ناکامی در خواستگاری از دختری به فرانسه رفته است. او حالا به توصیه پزشکان معالج به ایران بازگشته و همزمان به جستجوی دوستان و آشنایان میپردازد.
فرهاد آئیش، گوهر خیراندیش، نگین صدق گویا، یوسف تیموری و مجید مشیری از بازیگران فیلم هستند. "خواستگار محترم" به تهیهکنندگی داریوش بابائیان و مهدی احمدی قرار بود در بیست و ششمین جشنواره فجر به نمایش دربیاید که محقق نشد و بدون انتظار کشیدن برای جشنواره بعد به اکران درآمد.
"خواستگار محترم" از چهارشنبه ششم آذرماه در گروه سینما قدس اکران شده و پس از یازده روز در 21 سینما 89 میلیون تومان فروخته است. این فروش با در نظر گرفتن بلیت 2000 تومان، تعداد 44500 تماشاگر کل را برای این فیلم ثبت میکند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 4046 نفر بوده که 193 مخاطب روزانه در هر سینما برای "خواستگار محترم" ثبت میشود.
"چارچنگولی" نهمین فیلم سعید سهیلی بر اساس فیلمنامهای از خودش است. این فیلم کمدی داستان دو بردار دوقلو است که از ناحیه دست به هم چسبیدهاند و هر کدام زندگی و عقاید خاص خود را دارند. جواد رضویان، رضا شفیعیجم، فتحعلی اویسی، بهاره رهنما، رضا فیض نوروزی، مهران رجبی، شهرام قائدی، مینا جعفرزاده، ساعد سهیلی و مژگان بیات در فیلم بازی کردهاند.
"چارچنگولی" از چهارشنبه 29 آبان در گروه سینما عصر جدید اکران شده و پس از 18 روز نمایش در 20 سینما 000/800/228 تومان فروش کرده است. این فروش با در نظر گرفتن بلیت 2000 تومان، تعداد 114400 تماشاگر را برای این فیلم ثبت میکند. به این ترتیب تعداد تماشاگران روزانه فیلم حدود 6356 نفر بوده که 318 مخاطب روزانه در هر سینما برای "چارچنگولی" ثبت میشود.
"دلداده" قدرتالله صلحمیرزایی بر اساس فیلمنامه خودش و علیرضا محمودی شکل گرفته و داستان دختری است که بعد از سالها اقامت در خارج به ایران بازگشته و قصد ازدواج دارد. اکبر عبدی، سیدجواد رضویان، مجید صالحی، الهام حمیدی، سحر ذکریا، یوسف صیادی، مجید یاسر، امیر نوری، احمد پورمخبر، مهران رجبی و اشکان اشتیاق بازیگران فیلم هستند.
"دلداده" از چهارشنبه 29 آبان در گروه سینما آفریقا اکران شد و پس از 18 روز در 19 سینما 161 میلیون تومان فروخته است. این فروش با بلیت 2000 تومانی تعداد 80500 تماشاگر کل را برای این فیلم ثبت میکند و تعداد تماشاگران روزانه آن به حدود 4472 نفر میرسد. با احتساب تعداد سینماها "دلداده" روزانه در هر سینما 235 نفر مخاطب دارد.
"محیا" ساخته اکبر خواجویی که در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد، داستان پسری جوان است که دل در گرو دختری به نام محیا دارد و در رسیدن به عشق خود به مشکل میخورد. شهاب حسینی، الهام حمیدی، آزیتا حاجیان، برزو و انوشیروان ارجمند، مجید سعیدی، صالح خواجویی، مهسا کرامتی و مرضیه خوشتراش از بازیگران این فیلم هستند.
"محیا" از چهارشنبه 24 مهر در گروه سینما قدس اکران شد و پس از 50 روز نمایش در سه سینما 000/400/168 میلیون تومان فروخت. این فروش 84200 تماشاگر کل برای این فیلم ثبت میکند.
دلداده
"آواز گنجشکها" هفتمین فیلم مجید مجیدی بر اساس فیلمنامه مجیدی و مهران کاشانی است. این فیلم از چهارشنبه دهم مهرماه در گروه سینما استقلال اکران شد و پس از 64 روز نمایش در 6 سینما 000/500/331 تومان فروخت. "کنعان" مانی حقیقی هم پس از 64 روز نمایش در 4 سینما 000/600/485 تومان فروخته است.
"شهر مرزی" ساخته گرگوری ناوا محصول سال 2006 سینمای آمریکا و داستان زنی است که برای یافتن راز قتلهای زنجیرهای زنان مکزیکی به این کشور میرود و آنجا متوجه میشود مردم بر این باورند که این جنایتها را فردی با نام مستعار ابلیس انجام میدهد و قربانیان خود را از میان زنان انتخاب میکند.
آنیونیو باندراس و جنیفر لوپز بازیگران اصلی "شهر مرزی" هستند که از چهارشنبه 13 آذرماه در یک نوبت با صدای اصلی و زیرنویس فارسی اکران شد. این فیلم پیشتر در جشنواره بینالمللی فیلم فجر به نمایش درآمده است.
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