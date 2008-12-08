آغاز 12 میلیونی "دلشکسته" / "چارچنگولی" به 250 میلیون رسید

به گزارش خبرنگار مهر، "دلشکسته" نخستین فیلم علی روئین‌تن بر اساس فیلمنامه‌ای از خودش است. فیلم با برداشتی آزاد از لیلی و مجنون داستان دختر و پسری از دو خانواده مختلف است که می‌خواهند با هم ازدواج کنند اما مسائلی مانع می‌شود.

زنده‌یاد خسرو شکیبایی، فریبا کوثری، آفرین عبیسی، اکبر عبدی، شهاب حسینی، بیتا بادران، رضا رویگری، شقایق فراهانی و مجید مشیری بازیگران این فیلم هستند که در بخش میهمان بیست و ششمین جشنواره فجر به نمایش درآمد.





دلشکسته

"دلشکسته" از چهارشنبه 13 آذرماه در گروه سینمایی استقلال اکران شده و پس از چهار روز نمایش در 10 سینما 000/400/12 تومان فروخته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 6200 تماشاگر را برای این فیلم ثبت می‌کند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 1550 نفر بوده که 155 مخاطب روزانه در هر سینما برای "دلشکسته" ثبت می‌شود.

"آتش سبز" دومین فیلم محمدرضا اصلانی پس از گذشت 30 سال از تولید "شطرنج باد" است. این فیلم بر اساس افسانه کهن "سنگ صبور" ساخته شده و داستان دختری به نام ناردانه است که در کودکی خبر ازدواجش را با یک مرده می‌شنود و برای گریز از این سرنوشت خوف‌انگیز ناخواسته گام در راهی دشوار می‌گذارد.

مهتاب کرامتی، مهدی احمدی، فرخ نعمتی، پگاه آهنگرانی، آهو خردمند و عزت الله انتظامی بازیگران "آتش سبز" هستند که محصول فارابی است. این فیلم محصول بنیاد سینمایی فارابی است و در بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فجر دو سیمرغ بلورین بهترین صدا، بهترین طراحی صحنه و لباس و پلاک طلایی نگاه ملی را دریافت کرد.

"آتش سبز" از چهارشنبه ششم آذرماه در گروه سینمایی فرهنگی اکران شده و پس از یازده روز در هشت سینما 000/500/8 میلیون تومان فروخته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 4250 تماشاگر را برای این فیلم ثبت می‌کند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 386 نفر بوده که 48 مخاطب روزانه در هر سینما برای "آتش سبز" ثبت می‌شود.