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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۰۳

شعبانی با یک "خرمن قصه" به استقبال نوروز می‌رود

شعبانی با یک "خرمن قصه" به استقبال نوروز می‌رود

اسدالله شعبانی مجموعه "خرمن قصه" را برای تعطیلات نوروزی کودکان به بازار کتاب می‌فرستد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه "خرمن قصه" در ادامه دو مجموعه دیگر این نویسنده با عنوانهای "خرمن بازی" و "خرمن کاردستی"  منتشر می‌شود. دو کتاب مذکور پیش از این توسط انتشارات توکا و به قلم اسدالله شعبانی منتشر شده بود.

گروه هدف مجموعه کتابهای "خرمن قصه" کودکان و دانش‌آموزان پیش دبستانی و همچنین مربیان آنها هستند. شعبانی در این کتاب مجموعه‌ای از بهترین قصه‌هایی را که به صورت مکتوب و شفاهی در فرهنگ ایران وجود دارد جمع آوری کرده و در هر فصل به صورت موضوعی تقسیم بندی کرده است.

"خرمن قصه" شامل بیش از 700 قصه است که مربیان و والدین می‌توانند بر اساس موضوع قصه مورد علاقه خود را انتخاب و برای کودکان بخوانند.

این کتاب در حال حاضر مراحل پایانی را می‌گذراند و به زودی برای انتشار به چاپخانه می‌رود و نویسنده آن امیدواراست "خرمن قصه" پیش از عید در قفسه کتابفروشیها قرار گیرد.

کد مطلب 797145

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