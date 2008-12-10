به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه "خرمن قصه" در ادامه دو مجموعه دیگر این نویسنده با عنوانهای "خرمن بازی" و "خرمن کاردستی" منتشر می‌شود. دو کتاب مذکور پیش از این توسط انتشارات توکا و به قلم اسدالله شعبانی منتشر شده بود.

گروه هدف مجموعه کتابهای "خرمن قصه" کودکان و دانش‌آموزان پیش دبستانی و همچنین مربیان آنها هستند. شعبانی در این کتاب مجموعه‌ای از بهترین قصه‌هایی را که به صورت مکتوب و شفاهی در فرهنگ ایران وجود دارد جمع آوری کرده و در هر فصل به صورت موضوعی تقسیم بندی کرده است.

"خرمن قصه" شامل بیش از 700 قصه است که مربیان و والدین می‌توانند بر اساس موضوع قصه مورد علاقه خود را انتخاب و برای کودکان بخوانند.

این کتاب در حال حاضر مراحل پایانی را می‌گذراند و به زودی برای انتشار به چاپخانه می‌رود و نویسنده آن امیدواراست "خرمن قصه" پیش از عید در قفسه کتابفروشیها قرار گیرد.