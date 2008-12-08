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۱۸ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۵

در فاز دوم سامد؛

ارتباط با ریاست جمهوری از طریق پیامک امکانپذیر می شود

ارتباط با ریاست جمهوری از طریق پیامک امکانپذیر می شود

معاون رئیس جمهور در امور اجرایی گفت: پس از بهره برداری از فاز دوم سامانه الکترونیکی سامد از طریق پیام کوتاه، پست الکترونیکی، نمابر و ... با سامانه «سامد» ارتباط برقرار و مطالبات خود را پیگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو با اعلام این خبر افزود : مرکز رسیدگی به شکایات مردمی بر اساس الزامات قانونی در راستای تحقق اصول 174، 173، 90 و 162 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 142 قانون برنامه چهارم در راستای ارتقای پاسخگویی دستگاههای دولتی، طرحها و سیاستهای اجرایی برنامه تحول در نظام اداری و نظام نامه مدیریت پاسخگویی به شکایات ایفای نقش می کند.

سعیدلو با اشاره به راه اندازی سامانه الکترونیکی سامد خاطرنشان کرد: این سامانه برای پاسخگویی بیشتر به مطالبات مردم به صورت آزمایشی در آذربایجان شرقی راه اندازی شده تا بستری مناسب برای تعامل مردم و دولت باشد.

وی افزود: با اجرای پروژه سامد پیگیری و روند پاسخگویی به مطالبات مردمی در دستگاههای اجرایی تا حصول نتیجه قطعی و منطقی سهل تر انجام خواهد گرفت و نظارت بر عملکرد دستگاهها در حوزه پاسخگویی و رسیدگی به مطالبات مردمی از طریق بازرسیهای دوره ای و موردی از دستگاهها و ارزیابی عملکرد مدیران کارآتر خواهد شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور در تشریح اهداف پروژه سامد گفت: ایجاد بستر برای تعامل آسان مردم و دولت، رسیدگی به شکایات پیشنهادات و مشکلات مردم، نظارت مستمر بر حسن اجرای امور، پاسخگویی سریع و رسیدگی موثر به مطالبات مردم، هدایت و کنترل درخواستها، متمرکز شدن سیستم رسیدگیها، تسریع در انتقال نظرات مردمی و ایجاد مشارکت مردم در فرآیند نظارت همگانی از جمله اهداف راه اندازی سامانه سامد است.

سعیدلو اضافه کرد: در فاز نخست مردم کشورمان و حتی هموطنان خارج از کشور می توانند جهت بیان درخواستها، پیشنهادات و شکایات خود با استفاده از شماره تلفن 111 و ارسال نامه و پس از بهره برداری فاز دوم از طریق پیام کوتاه، پست الکترونیکی، نمابر و ... با سامانه «سامد» ارتباط برقرار و مطالبات خود را پیگیری کنند.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در این مرحله مقرر شد راه اندازی سامانه به صورت استانی انجام گیرد و در مرحله نهایی تمامی استانها با اتصال به سامانه مرکز، سیستمی یکپارچه و هماهنگ را تشکیل دهند.

کد مطلب 797148

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    نظرات

    • خسرولطعی IR ۲۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
      5 2
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      سلام آیا حقوق ناچیز رزمندگان معسر همسانسازی می شود؟ به خدا با این حقوق ناچیز زندگی ما رزمندگان خیلی خیلی سخت است خداوند لعنت کوند مسئولینی که در حق ما رزمندگان معسر ظلم و بی عدالتی می کنند ما که حلا
      • IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
        1 1
        سلام خدمت آقای ریس جمهور چند سال دخترم نامزد داره اگه میشه از مالی کمکم کنی واقعا دستم خیلی تنگ با این حقوق مستمری
    • IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
      4 0
      پاسخ
      سلام تو رو خدا به کارگران مجموعه توانبخشی معلولین فیاض بخش مشهد هم رسیدگی کنید الان ۱۵ سال است که همسر من وهمکاران آنجا مشغول به کار هستند ولی رسم نشدن وحقوق ۳۷۰۰۰۰۰تومان میگیرن باور کنید زندگی خیلی سخته با دو تا بچه
      • زهرا بابامیر IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
        3 2
        سلام خسته نباشی من از یکی از روستای چهار محال پیام می دهم ما یک زمین از دولت به صورت قسطی گرفتیم بعد یک سال گفت باید کارگاه بزند وگرنه زمین ازشما گرفته می شود شوهر من هم بدون داشتن هیچ سرمایه وحقوق شروع کرد با گرفتن وسایل به صورت قرض و وقتی هم که از موقع سفته می گذشت مقداری به خاطر دور کرد می گرفت
    • زهره علیزاده IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
      0 0
      پاسخ
      ما قبلامسکن مهرقبل ازاین که تحویل بگیریم به علت پول پش منزل فروختیم حالاسی ساله مستاجریم دیگه به ماوام مسکن تعلق نمیگیره چیکارکنیم بایدمستاجربمونیم؟
      • زلیخا انجم روز. داخلی DE ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
        0 0
        سلام جواب سوالمرا چطور در یافت کنم
    • ناهیدگودرزی ازبروجرد IR ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
      0 1
      پاسخ
      سلام من توی خیریه کارمی کنم شمابرق گاز اب مساجد رایگان کردید درامدما کمک های مردمی است بنابراین اگرکمک کنیدبرای خیریه هاهم رایگان کنید
    • حسین حقی IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
      1 0
      پاسخ
      0 سلام به ریاست جمهوری محترم بنده لایق این نویسم که دارم دردمومینویسم ودوستان مشاهده دارن میکنن بنده به مدت شش سال درباشگاه کونگ فو آسیب شدیددیدم وازناحیه کمرسه تاازمهرهای کمرم فرق فاصله ای زیادی شده وخم شده پیش هردکتری رفتم میگن نمیشه کاری کرد چون اگرمهرهای کمرشمارفاصله داشت میشودکاری کرد
    • محمودسلطانی تاج ابادی مطهراباد زرند کرمان IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام به امید خدا می نویسم فکرنکنم کسی جواب بدهد خودم همسرم قالی باف خودمان بیمه قالی بافی شدیم خودمان پرداخت می کنیم کارفرمانداریم ازهیچ کجاحقوق نداریم ایثارگرهستم سالها می خواهند کمکی به مابکنند نکردند .چقدرمنتظرایثارگران بمانیم چقدرازجنگ می گذرد به دادما برسید .
    • بیگی IR ۰۲:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
      1 0
      پاسخ
      سلام وخسته نباشی خدمت ریاست محترم جمهور.اقای ریسی باسفرشمابه استان مرکزی من درخواست وام داشتم وچون تحت پوشش کمیته امداد و سرپرست هستم و مشکلات زیادی دارم درخواست وام دادم با پیگیری گفتن تاییدشده بایدبری کمیته امداد.امازمانیکه رفتم کمیته امدادجوابی بهم ندادن چراجواب به من نمیدن
    • محمد اصلی IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      2 3
      پاسخ
      باسلام خدمت ریاست جمهور عزیز من از شما خواهش میکنم دستور بدین به پرونده منم رسیدکی کنن الان نزدیک بیست خوردی سال است که پرونده من تو دادگاه نظام زاهدان بازاست چرا گسی رسیدکی نمیکه به چه دلیل ایامنکه دوسال خدمت کردم باید حق من این باشه اره من الان مستجرم چهارتا بچه دارم وبیکارم باید چکار کنم ها به هر
    • حسین رضا عراقی IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      2 0
      پاسخ
      با سلام به داد ما ایثارگران بدون درآمد و از کار افتاده برسید با تشکر
    • فاطمه IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام خواهشا به وضعیت کارگران کارخونه سینان آبیک رسیدگی کنید وحقوقاشونو با کارخونه سیمان شهر های دیگه مقایسه کنید
    • عباس زرین کفش IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام به خدمت ریس جمهور محترم قربان بنده خانواده آبرومندی دارم که بدلیل مشگلات غریب الوقوع العان دریک انباری زندگی میکنم پول پیش برای گرفتن یک خانه ندارم عاجزانه از شما درخواست کمک میکنم
    • سعیده IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      سلام .بنده مستاحر هستم .با درامد کم باید ۲۰۰ میلیون ‌۳۰۰ میلیون پول پیش داشته باشم با ۳.۴ تومان کریه اخه ازکحا بیارم تورو خدااا جواب منو بیدین .هرجا میری برای وام میگن تعلق نمیگیره پس این وام‌مستاجرا برای کیاست ..کیا میگیرن ب خدا خسته شدم با دوتا دانشجو .کم اوردم تو رووو خدا رسیدگی کنید جواب بدین
    • مجیدوطنی IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
      1 0
      پاسخ
      ادامه اولی بعلت ۶۰نفراستعای صبوری داریم ورساندن خواست مارابه دست ریاست محترم جمهور عرض میکدیم که ۱۴۰۲ شده یک حداقل بگیز با این وضع حقوق زیر ۸ میلیون درست قانونی که افزایش حقوق ازپایین ببالا باید میشد تا شکاف حقوقها سزوسامان بگیردعین بی عدالتی درزمانی نظرجنابعالی نسبت به سازمان مثبت میباشدخواستاررسید
    • IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۸
      3 1
      پاسخ
      سلام من یه دختر ۹ ساله هستم پدرم کارگره وبی پول سه داداش کوچیکتر دارم به ما کمک کنید
    • فرشته فراهانی IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۸
      0 0
      پاسخ
      باسلام آقای رئیسی میخوام ازتون بپرسم شما دلتون برا ملتی ک ب شما اعتماد کردن می سوزه ک دارن از هزار تا درد رنج می‌برند من الان ب۲۷ سال مستاجرم چکار کنم از کجابیارم لااقل ی قانونی بزار ک این صاحبخونه ها اینقدر اجاره هارو نبرن بالا کاری کن دعات کنیم ن.....
    • حسنعلی کلچهره جانیار IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام بنده تحت پوشش بهزیستی پارس آباد معلول شدید هستم ۲روز پیش درخواست کمک مالی ۲میلیون تومان کردم ۵۰۰ تایید کردن الان اذان‌ الله اکبر است تورو قرآن حداقل یک میلیون تائید کنید به قرآن مستاجرم کد ملی 6019261530و1349/01/03 به شماره09148593612
    • حسنعلی گلچهره جانباز IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام ممنون درخواست ۲میلیون کمک مالی کردم ۵۰۰ گفتن ثبت کردیم به خدا مستاجرم تحت پوشش بهزیستی معلول شدید هستم درآن ۱۰۰۰ تومان ندارم نان بخرم به امام رضا اصلا پول ندارم کمکم کنید خدا بچه ات را نگه دارد بیکار هستم به فاطمه زهرا صبحانه هم‌نخوردیم پول ندارم کمکم کنید شماره کارت 5029081040417590ممنون
    • سعید قلخانی IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
      0 0
      پاسخ
      ما چهارتا برادریم نقاش ساختمانیم 200ملیون وام میخایم واسه پول پیش تهران خونه بگیریم الان تو هر بانکی میری یا پارتی میخواد یا سپرده اگه کسی میتونه کمک کنه ما یه وام بگیریم ضامن داریم 18درصد باشه خوبه 09183502040شماره پدرمه خودم واسه طلبکارجوابنمیدم
    • احمد IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۵
      0 0
      پاسخ
      باسلام به دولت اعدالت اقای ریاست محترم جمهور. من احمدشکرالله زاده. ساکن قم 4سال پیش درمسیررفتن سرکارتصادف کردم. درقسمت کمرمهره 2و5شکسته.مهره مصنوعی. وقسمت مچ پاه شکسته. پین گذاشتن. برای کارافتادگی سازمان تامیین اجتمایی. حق ماراخیلی ذایل کردن رای به کارافتادگی 57درصدزدن. حقوق مااوابل300هزارتومان بود.
    • رضا ناصری IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      0 1
      پاسخ
      با سلام این بی عدالتی کجا بروم ۵ سال حکم در دستم کامیون من فروختن که کامیون را فروختن نه قیمت ان می دهند ونه کامیون کجا بروم
    • رضا IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سلام خدمت شما؛تو رو خدا ی فکر درست حسابی کنید به حال ما کارکنان دولت ؛؛چجوری ساعت6بریم سرکار اخه سلول های عصبی مغزمون جوابگو نیست،ما تا بیایم بخوابیم ساعت 1میشه اونم تو بهترین حالت ک خوابمون بیاد،همه سرکار چرت میزنن
    • رمضان فرحبخش IR ۰۲:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
      1 0
      پاسخ
      با سلام عرضه خسته نباشی حضور اقای ریاست جمهوری اقای محترم ریبسی درخواست وام دارم وتا الان هیچ گونه وامی به من ندادن سی سال سن دارم ومجرد خانواده هفت نفره هستیم به پدرم وخودم هیچ وام دریافت نکردیم با تشکر ودرو بر اقای محترم ریاست جمهوری
    • وحیدق IR ۰۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
      0 0
      پاسخ
      تر خدا جواب بدین
    • ملکی IR ۰۴:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
      0 1
      پاسخ
      باسلام ازریاست جمهورمحترم آقای رئیسی عاجزانه تقاضادارم تکلیف شرکتیهارومشخص کند واونهاهم قراردادی بشوندوحقوق اونهاروهم مستقیم دولت واریزکنندچون این رئیس شرکتها خیلی حق وحقوق کارکنان روضایع میکنن مخصوصابه بچه های تاسیسات بیمارستان خیلی اذیت میکنند
    • فاطمه IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
      0 0
      پاسخ
      سلام و خسته نباشید خدمت آقای رییسی بنده نامه ای دادم که ۲۰۰هزار برای من واریز شد اما ۲۰۰تومن همون پول کاغذ و خودکار و کرایه ای که اومدم نامه تحویل دادم نمیشه واقا چی فکر کردین که مشکل مالی بنده با ۲۰۰تومن برطرف میشه فقط ویزیت دکتری ۲۰۰و خورده هست من میدونستم جواب نامه ۲۰۰تومن هست نامه نمیدادم سنگیتر
    • علی IR ۰۶:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
      0 0
      پاسخ
      سلام بچه من1400به دنیا اومده چرا سهام عدالت وغیره بهش تعلق نمیگیره مکر مال این مرز وبوم نیس وفرزندان 1401که به دنیا اومدههمه چی بهشون تعلق میگیره دم مولایم علی گرم فقط عدالت علی
    • مسعود طباخ شعبانی US ۰۳:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
      1 0
      پاسخ
      سلام جناب ریس جمهوراینجانب صاحب دو فرزند میباشم و همسرم یازده سال به رحمت خدا رفته ازدواج نکردم گفتم‌ بچهام صدمه نخورند الان مدت زیادی هر ۳ مون بیکار هستیم یعنی کار مناسبی نیست مستاجرم پارسال ششصد ملیون ودیعه یک وملیون پانصد اجاره امسال میگی یک ملیارد رهن کامل چهارصد تومن کم دارم هر جا رفتم‌ بانکها
    • مسعود طباخ شعبانی US ۰۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      بقیه ش ایثارگر هستم‌ سید جان اول خدا بعد شما ایا منی که با ۵۵ سال زندگی با داشتن ۲ تا بچه کجا برم نباید به من ۴۰۰ تومن بدند
    • مسعود طباخ شعبانی US ۰۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      جناب ریسی حق من نیست تو این مملکتی که اینهمه براش زحمت کشیدم حالا باید ۵۵ سال سن سرم جلوی کی کج کنم عیر از خدا بعد شما سید جان واقعن دیگه هیچ امیدی ندارم یعنی همه جا رفتم نتیجه نداده اقای من سرور من محبت کن منو از این بلا تکلیفی نجات بده باید پنجم ابان ماه ۴۰۰ تومن بدم
    • فاطمه رضایی US ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام اقای ریس جمهور عزیز..من نیاز به یک خانه دارم و از شما درخواست یک خانه دارم من در توانم نیست برای اجاره یا خرید خانه امیدم به کمک شمارت تا بمن خانه ای هدیه بدهید ممنون از شما اگر لطف کنید بمن و خانه‌ای بمن بدهید..ودرامد مورد ازدواج جوانها راههای دارید برای ازدواج سالم...
    • فرهنگ چراغی IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سلام و عرض ادب وخسته نباشید جوانی هستم ۳۹ ساله مجرد خرج پدر و نادرم را میدهم در آرزوی ازدواج ولی در توانم نیست که ازدواج کنم یا حتی به خواستگاری بروم تو را به قرآن به دادم برسید
    • زهرا IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام من نمی توانم همه ماجرا را بگم ماره خاطر زدن کارگاه وام زیادی گرفتیم چون هیچ پولی و سرمایه نداشتیم تا درستش کردیم حالا که بخوام قرض ها را پس دادیم نمی توانیم وام راکه ماهی ۳۰۰۰۰۰۰۰ ملیون است پس بدهیم خودش می کنم و مامان کنید تا قبل ازاینکه کارگاه ضایعات شروع به کار کند
    • حامدنظری باباحیدری IR ۰۶:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      باعرض سلام..خدمت جناب ریس جمهور محترم..بنده حقیرکه33سال سن دارم وبه دلیل درگیری پیش امده بعد4سال از زندان ازاد شدم.و همکنون بی کارهستم..فرزند بزرگ خانواده مادری مریض حال وپدری ازکار افتاده..از ناحیه چشم راست کورمادرزادهستم..واز ناحیه دست چپ دچار مسدومیت..واقعا احتیاج بع کمک وهمدردری عاجزانه ی دارم..
    • IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      سلام اقای ریسی کجای چرا به هر کجا‌میرم کمک به زندگی من خانواده هفت نفره نمیکنند دولت نه وام نه ماشین ندادن پنج فرزند دارم دوقلو هزار چهارصد ویک دارم به خدا ظلم من مادر هیچ در امدی ندارم شوهرم بیکاره کارگر تو را خدا کمکم کنید من از خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه روستای شهید پرور علیک هستم کمکم کنید
    • مهدی بابایی نژاد IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      جناب رییسی وجناب قالیباف،آیا بازنشستگان فرهنگی مهرو آبان 1400 ایرانی نیستند؟چرا قانون رتبه بندی را در موردشان آنهم پس از سه سال که تماما در دوران مسولیت شما بوده اجرا نمیکنید؟آیا سه سال جهت دادن حق یک مشت بازنشسته مظلوم کم است یا شما قصدی برای این مهم ندارید؟اگر حقوق خانواده خودتان هم بود تحمل میکرد
    • داودایمانی IR ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      0 0
      پاسخ
      سلام ازشماخاھشمندم جواب بدین من خاک توسر7نفرھستیم با7ملیون حقوق مستجرھم ھستم236
    • بیان بهاری IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      0 0
      پاسخ
      با عرض سلام خدمت شما دفتر ریاست جمهوری من دارای دو فرزند دختر و همسر بیمار که توان کار را از دست داده است میباشم و در وضعیت بسیار بدی قرار دارم که از شما درخواست مبلغی وام و یا یک کمک مالی رادارم تا مرهمی باشد بر دردهایم با حترام بیان بهاری استان کردستان شهر ستان بانه
    • محمود عباس زاده از مشهد IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      0 0
      پاسخ
      باسلام خدمت ریاست جمهوری عزیز بنده دارای چهار فرزند کوچیک در حد ۸سال هستن مستاجر و کارگر هستم از جناب عالی درخواست وام قرض الحسنه هستم بابت رهن خونه خیلی سخت شوده برام
    • رقیه ابراهیمی AE ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سلام آقای رئیسی از حضرت عالی درخواست کمک مالی دارم همسرم اعتیاد داره زندگیم همش بدهی و کمبود فقر از حضرت عالی تقاضا دارم ب خاطر خدا ب خاطر بچه هام مبلغی برای پرکردن چاله های زندگی و بدهی مردم درنظر بگیرین لطفا خواه میکنم اقا من یک زن تنها بی کس درگیر مشکلات زندگی شدم افسرده شدم ازاین همه گرفتاری
    • IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۱
      1 0
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      باسلام خدمت رئس جمهور عزیز من پدر سه فرزند هستم کارم آشپزهستم بارستوران کار کردن کارم وزندگیم نمچرخه توان باز کردن مغازه هم ندارم اگر لطف کنید منو به یک شرکت در زنجان معرفی کنید برم کار کنم دائمی باشه خیالم راحت میشه ممنونم
    • مادر گرفتار IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
      0 0
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      سلام چرا به من مادر روستایی کمک مالی نمیکنید ای دولت مردان آقای ریس جمهور ریسی به من مادر با داشتن پنج فرزند ودوتا انها دوقلو هستند کمکی نمشود شما که میگویید فرزند زیاد حالا کمکم کنید معلوم هست شما کجا هستید چرا جواب منو نمیدهید
    • مادر گرفتار IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
      0 0
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      جناب اقای ریسی محترم شوهر من کارگر من پنج فرزند دارم شوهرم رفته با دادن چک ماشین خریده صدو بیست میلیون تومان حالا چک ما برگشت خورده چند ماه جلوی یارانه مارا بستن حکم جلب شوهرم را گرفتن حالا من با این بچهای گرسنه چکار کنم چرا وام فرزند اوری به ما ندادند که چک ما برگشت خورد تا به ما رسید بوجه تمام شد
    • مادر گرفتار IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      من نامه نوشتم به نماینده به اقای ریس جمهوری سید ابراهیم ریسی ولی جوابی دریافت نکردم تو را خدای مهربان کمکم کنید
    • سایه IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      0 0
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      سلام من یه مادر ۳۶ساله ام با سه فرزند اجاره ها که بالاست تو شهرکرد سرسام آوره ولی جدا از اون هر جا میرم خونه بهم نمیدن میگن یا یه بچه یا بدون بچه پارسال چهار ماه آواره بودیم تا خونه پیدا کردیم خوب شما از فرزند آوری حمایت میکنین چرا از فرزند دارا حمایت نمیکنید تو رو خدا به فکر مردم باشین
    • IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      باسلام توروخدا وام ازدواج بانک صادرات رو دستور پرداخت بدین هفت ماه شد که ثبت نام کردیم996
    • اصغر شجاعی IR ۰۲:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
      0 0
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      سلام خسته نباشید من۵۷سالم ۲۰ماه سابقه ایثاردارم ۴تافرزند دارم و راننده تاکسی به صورت کمکی هستم ولی ۱ساله دیسک کمر مستعمل کرده ودیگر قادر به کار کردن نمی باشم و هیچ درآمدی ندارم چه باید بکنم
    • امیر قربانپور IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      0 0
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      لطفا از بانکها بخواهید سفته دادم وجواز کسب هم بردم ولی قبول نکردند از کجا بیارم جهیزیه دخترم را بخرم وریس بانک گفتن دسته چک هم باید داشته باشد من خانواده ۷نفره هستم وپسرم دانشجووتحت بهزیستی مادرش هم‌تحت‌بهزیستی است ومن کارگر ساختمانی هستم از مشهد مقدس روستای چاهشک‌ تحت نظر طرقبه و شاندیز است با امید
    • حسن امیر سیستانی IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
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      سلام آقای ریس جمهور دیگه خسته شدم از بس دنبال وام ساخت ساز روستایی دویدم الان ۱۵ سال اجاره نشین با۴ فرزند هر بانکی یه بهانه اداره بابت ضامن رفتم پست بانک تشکیل پرونده بدم میگه ۳ ضامن هر۳تا هم باید رتبه بانکی شون aیاbباشه حقوقشون هم بالای ۱۵ تومن یه کارگر معدن زغال سنگ از کجا ۳تا ضامن بیارم خسته شدم
    • محمد US ۰۳:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۱
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      پاسخ
      سلام واقعا هر چقد کار میکنم صرف خرجی ناچیزم میشه 20 سالمه از 15 دارم کار میکنم هیچی ندارم مت باید چیکار کنم الان حتی نمیتونم ازدواج کنم و حتی یه ماشین قورازه بخرم..
    • قدرت خانی IR ۲۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
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      پاسخ
      جناب آقای رئیس جمهور محترم خواهشمندم دستور بفرمایند به جانبازی که پرونده نداریم باید رسیدگی کنند الان با چهار فرزند مستأجر هستم درسال ۶۶و ۶۷در کردستان سنندج مریوان خط مرزی ساوجی از ناحیه دست چپ مجروح شدم چند بار مراجعه کردم نتیجه نگرفتم تشکر از محبت شما
    • ع حی ازایلام شهرستان شیروان چرداول روستای ظاهروند IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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      آقای رئیسی به خاطر خدا سه تا بچه دارم هیچی واسه عید براشون نگرفتم تورا به این ماه مبارک با تحقیق حتی اگر وام باشه بزرگواری گردی نزار شرمنده بچهام بشم
    • ایمان IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
      0 0
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      سلام.عرض درود بیکارم هیچی ندارم مستجرم خانمم بیمارهست هرهفته باید بری دکتر نمیتونم هزینه کنم نیاز به کمک دارم لطفآ کمکم کنین التماستون میکنم
    • IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
      0 0
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      سلام.ریاست جمهوری اسلامی ایران بیکارم مستجرهستم ازبی پولی دوتا از فرزندانم را از دست دادم الان خانمم هرهفته باید بره دکتر ندارم هزینه کنم حتی پولی ندارم لباس بخرم ماهی ۸۰۰تومن کرایه خونه باید بدم ندارم بدم صاحب خونه همش میاد برا کرایه به کمک نیازدارم التماستون میکنم کمکم کنین
    • ناهیده پیری IN ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
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      سلام جناب آقای رئیسی با عرض و سلام و ادب به احترام آقای رئیسی عزیز عید شما مبارک صد سال به این سالها آقای رئیسی من به شما نامه هم نوشته بودم در مورد زمین‌های پدرم که در ارومیه بود نیروی انتظامی مصادره شده از شما تقاضا دارم رسیدگی بفر مایید اسم پدرم علی اکبر پیری زمین پدرم در ارومیه جاده نازلو باغ پل
    • احمد‌سلیمانی IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
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      پاسخ
      انشاالله‌سال‌خوبی‌باشه
    • زهرا جباری IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۳
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      من در قم آخر نیروگاه شیخ آباد ساکن هستم اینجا هیچگونه اتوبوس ووسیله عمومی ندارد وفقط مردم با تاکسی رفت وآمد می کنند جدیدا خیلی کرایه تاکسی زیاد شده وبه مردم فشار میاد اینجا تا نبوت چندان فاصله ای ندارد از شما مقام محترم تقاضا دارم وسیله عمومی برای اینجا بدستور بفرمایید بگذارند یا کرایه تاکسی کمتر شو
    • فاطمه علیخانی IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
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      ما 5 دختر در یک خانواده با پدر و مادرم زندگی میکنیم پدرم خرج 4 خانواده را میدهد در حال حاضر قوه قضائیه به اشتباه مرغداری پدرم را 6 ماه است پلمپ کرده پدرم به حدی بهش فشار امده که میخواهد خودش را بکشد خواهش میکنم به ما کمک کنید ما برادر نداریم و پدرم تنها مانده کمکمان کنید پدرم تولید کننده قدری بود
    • فریده FR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۴
      0 0
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      باسلام خدمت اقای ریسسی من سرپرست خانوار هستم مستاجر هستم باماهی چهار میلیون وسیصدتومان اجاره چطور میتوانم زندگیم رو بچرخانم با مستمری دومیلیون چهارصد میگیرم ترو خدا فکری به حال ما طبقات پایین بکنید واقعا در بدبختی وفلاکت دارم زندگی میکنیم کالا برگ بهمون تعلق نگرفته رایانه مون کم میگیریم بااین خرج و
    • سیداحمدموسوی نژاد IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام اقای رئیس جمهور محترم این تبلیغ میشود که امضاء طلای جمع شود بنده دوساله برای صدور یک مجوز برای گلخانه در گیرم هنوز موفق نشدم از سازمان جهاد استان خراسان و نظام مهندسی پروانه بگیرم مرتب سر میدونن ایا کسی هست بدرد دل ما گوش کنه وکار ما درست بشه
    • داوود 40ساله ازشهرستان بم IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
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      سلام خسته نباشید من دوما بود رفتم سرکار کمک خرج خانواده باشم توشرکت که کارمیکردم مفصل پام از لگن شکست وباید تعویض میشد به هرطریق بود هزینش جورکردیم عمل کردم الان نه شرکت نه بیمه جوابگو من هستن من بادوتا بچه موندم توان کارسنگین هم دگ با این پا ندارم خواهشا یه فکری بردارید ممنون ازشما
    • داود IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
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      سلام وخسته نباشید من دوتا فرزند مدرسه ای دارم مفصل پام ازلگن شکست الان سه ماه عمل شدم وتوان کمک هزینه پرداخت مدرسه ومخارج خانه راندارم و یک کمک ازدولت میشد ازکمیته اونم تو همین موقعیت قطع کردن امداد بودالان موندم خدای دگ توان کارهم دکترگفت نداری یک ماه رفتم سرکار اینجورشده الان نه شرکت نه بیمه جوابن
    • افسانه بازدار IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
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      باعرض سلام وخسته نباشید خدمت شما رئیس جمهور محترم، از جنابعالی تقاضا دارم که از ایران خودرو بخواهید که از افزایش 150 میلیونی پژو پارس برای متقاضیان با موعد زمستان 1402صرف نظر کند چون خودش با تاخیرارسال پیامک برای ا ین متقاضیان مقصر میباشد وعمدا آن رابه سال 1403 به تعویق انداخته تا افزایش قیمت بخو
    • افسانه بازدار IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
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      سلام، لطفا به افزایش قیمت 150 میلیونی ایران خودرو برای متقاضیان خودروی پارس با موعد زمستان 1402 رسیدگی کنید، زیرا ایران خودرو عمدا درارسال پیامک برای آنها مقصر بود و حقشان افزایش قیمت نبود
    • زارعی IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
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      آقای رئیس جمهور، برای مسکن ملی،از ما 100 میلیون خواستند، واقعأ پیگیر وام هستیم ولی تمام بانک‌ها سپرده مدت دار خواستند، کاش کمکی کنید که وام رو خود مسکن برامون بریزند و ما اقساط رو پرداخت کنیم. هر سال یک الی دو بار، 100 میلیون میخوان، هر وامی که بگیریم کم کم 3تا 5 ساله بازپرداخت داره. واقعا چطور؟؟؟
    • علمدار سینایی IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
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      با عرض ادب واحترام دوبار اقای رئیسی اومد شهرما هر دوبار بنده به ایشون نامه دادم چون مشکل داشتم خواستم بگم جناب اقای رئیسی هرچند دوست داریم ولی لااقل یک فوحش در جواب نامه به من میدادین تا بونم حداقل نامه منو کارکزاران محترم خوندن سامانه 111حضرتعالی هم گذاشتین اصلا جواب نمیده متاسفانه حالا تکلیف ما چی
    • زلیخا بلوچ سرحدی IR ۰۲:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
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      پاسخ
      سلام ریاست محترم تورو خدا بهم کمک کنید 4فرزند دارم زمینی ندارم سر کوره اجر پزی کار میکنیم هر چی کار میکنیم از جرج نمیشه کمک کنید زمینی یا خونه بدید ما هم راحت زندگی کنیم جونمون در رفت نیازمند کمک شما هستیم دختر دادم جهیزه ندارم بدم بهش اخ با چی بگیرم کمک کنید اول خدا بعد خدا شما
    • علی رادپور IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
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      سلام خدمت ریس جمهور محترم بنده ۶ماه پیش عمل قلب باز کردم هنوز خوب نشدم صاحب خانه ام فشار گذاشته که خالی کنم هر بنگاه که سرزدم رهن از۲۰۰به بالا میخادمنم ندارم نمی دونم چی کارکنم جلوی زن و بچه نوه شرمنده هستم گفتم مزاحم شما شوم که فکری برام بکنیدباتشکرعلی
    • حسن گرجستانی زاده NO ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
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      سلام بخاطر موج انفجار دگر نمیتوانم کار کنم میخواستم سرمایه بدهند تا کاری سبک برای خودم درست کنم من شاگرد قنادم میدانم محل نمیگذارید
    • پرویزافشارایرانی IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
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      پاسخ
      باسلام.خدمت رئیس جمهور بنده جانباز60درصد.هستم مشکل مالی دارم. کمک بلاعوض کنید خونه ندارم لطفا پیگیری نمایید.
    • محمد حسن میناوندچال IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
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      پاسخ
      باسلام آب چشمه روستای میناوند طالقان دوسال آلوده است مسیولین آبفای کشور ومخصوصا مدیران آبفای استان البرز رسیدگی نمی کنند خواهشمندم منعکس نمایید
    • ع IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
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      پاسخ
      کاش دولت نگاهی هم به حقوق ناچیز کارکنان دامپزشکی میکرد و با بقیه سازمانها مقایسه میکرد
    • اصغر فداکار IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
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      پاسخ
      تسلیت به تمام ملت شریف و مقام معظم رهبری روحشون شاد
    • حسنعلی محمدی IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
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      پاسخ
      اخه چرا با بالگرد ارتش اقای رئیسی سوارشود این بالگرد هلال احمر قبلا سابقه سقوط داشته چه کسی این ماموریت و تدارک دیده چرا یک مقام اول مملکت یک رئیس جمهور بادیگر همراهان بایک هلی کوپتر مجهز نباشن چرا چرا چرا
    • زعفر رمضانی IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
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      پاسخ
      جناب دکتر مخبر از صمیم قلبم با عرض تسلیت مقام ریاست جمهوری دکتر سید ابراهیم رئیسی را به تمام مسئولین از جمله به شما تسلیت عرض میکنم بنده یک فرد بازنشسته با تمام وجود با روحیه چشمگیر آماده خدمت به ملت شریف و به جنابعالی جهت بهبود بخشیدن تمامی کاستی ها آمادگی خودرا اعلام می نمایم
    • لیلاحکم ابادی ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
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      پاسخ
      سلام خانمی هستم ۳۷ که دوسال پیش همسرم فوت کرد ومن ماندم کلی قرض وقسط حتی پول برای رهن خونه ندارم وسایلم رو خونه های دوستام گذاشته ام وخودم اواره بودن هیچ کار وسرمایه ای ممنون میشوم مساعدت لازم را مبذول نمایید
    • علی علیپور IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
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      پاسخ
      سلام ما چون پول نداریم برای ثبت نام خونه باید همیشه مستاجرباشیم .کل پول پیش خونم چهل میلیونه
    • احمدسعیدپوری ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
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      پاسخ
      باسلام اینجانب احمد سعید پوری دریک اتاق قدیمی سه درچهاربدون هیچگونه امکاناتی بسختی زندگی میکنم توان کاری ندارم به سه فرزند دختر12ساله 8ساله و6ماهه صدبارنامه نوشتم هیچ نهادی همکاریم نمیکندخصوصاجوابش یکبارکمیته شهرستان لامرد امدهیچ کاری نکردندشمارابه روح پاک شهیددرراه ملت خادم مردم آیت الله سیدابراهیم
    • احمد سعید پوری IR ۲۳:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
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      پاسخ
      با سلام بخداهرمسلمانی از نزدیک ببینداشکش سرازیر میشوداستان فارس از شهرستان لامرد شمارابه احترام خادم الرضا(ع)وخدمتگزارمردم شهید سید ابراهیم رییسی کمکم کنید برای صحت حرفهایم کدملی خواستیددرخدمتم اجرکم عندالله
    • قدرت الله دولتعلیزاده IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۴
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      پاسخ
      خدا آقای ریسی با همراهان را بیامرزد هنوز دل حقیر از فوت آنها خالی نشده
    • IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۴
      0 0
      پاسخ
      سلام صبح بخیر گاز ال پی جی در سمنان سهمیه بندی ماهی یک بار و بدون شماره انداز فروشنده است عدالت کجاست که شرکت نفت سمنان جوابو نیست ولی در شمال بدون اینکه بپرسند کی هستی گاز مناسبتر و با شماره اندازد خواهشمندم رسیدگی بفرماید
    • ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۲
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      پاسخ
      تورا خدا ی کمک‌بهم بکنید تا پسر بررگم را همراهی کنم بتواند خانه بسازد و ازدواج کند تا که به گناه الوده نشود از شما بزرگواران خواهشمندم مستقیم کمک کنید تا زودتر انجام شود
    • علی‌سلیمان‌پیرزال ۰۴:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
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      پاسخ
      سلام علیکم.توروخدابداد‌ماکارگران‌برسید.مکرچقدرحقوق‌میگیریم.نه‌بیمه‌ایی‌نه‌خدماتی‌‌اقای‌مخبرهمشهری‌عزیزتوروخدافقط‌شماهستیدیاورمحرومان‌.خداونذازبزرگی‌شماراکم‌نکند.اقای‌مخبربیاببین‌چطورزندگی‌میکنم.
    • خانم صدرالدینی IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
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      پاسخ
      سلام خدمت آقای پزشکیان تبریک عرص میکنم بابت ریاست جمهوری با آرزوی موفقیت
      • آرزو IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
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        سلام آقای رئیس جمهور باعرض تبریکی انشاالله موفق باشین من یک فرزند مادر ایرانی که چند ساله توی صف شناسنامه منتظر موندم مادر مریضی دارم اسم دارن همش نگران ما هستن خودم ۳۳سالم هست از بی مدارکی رنج میبرم هیچ مدارکی ندارم لطف رسیدگی کنید
    • IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۵
      1 0
      پاسخ
      سلام من خانمی هستم دوتافرزنددارم یکی ده ساله دیگر۸ نمیدانم چکارکنم تورابه خداکمکم کنین شوهرم زندانی یارانه جلوش بسته توراخدا درخواست کمک دارم
    • پرویزخدایاری IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام من کارکرفضای سبزهستم من ناراحتی قلب دارم دیسک کمردارم پاشنه پام ترک خورده و ره انمی تونم برم ،به مسئولین میگم به من کارسبکتر بدن اماهیچ توجه نمیکندومن هم حالم خوب نیست آقای ریس چمهورشما کمکم کنید،ممنونم مرسی مریضم
    • IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
      0 0
      پاسخ
      درمورد ترمیم معدل هیچ یک از نمرات دانش آموزان واقعی نیست وازروی بی میلی تصحیح میشود خواهشمندم رسیدگی شود زیرا موجب خودکشی دانش آموزان میشود.
    • زهرا،پاکدامن ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۴
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      پاسخ
      با سلام به رئیس‌جمهور شهید مان کاش هنوز بودی کاش ما رو زود ترک نمی کردی هنوز می خواستین به ما مجردها خانه بدی هنوز داشتی مشکلاتمان را حل می کردی کاش بودی دلم برایت تنگ شده روحت شاد واسمتان جاوید ارادتمند شما
    • مهدی گیلکی RU ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۵
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      پاسخ
      باسلام اقای رئیس جمهورپزشکیان من پدر دوتا بچه ۴و۸ساله وپدرپیر۷۰ ساله هستم بابت هزینه عمل کردن بیاری خانومم مجبور شدم خونه ام بفروشم بعد فروش وعمل کردندخانومم ایشون فوت کردن الان بابت نگهداری دوتا بچه هام وپدر پیرم سرکارنمیتانم برم خریدار هم گفته خونه را خالی نکنم وسایلام میریزه تو کوچه شما را به خدا
    • مهدی گیلکی RU ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سلام اقای رئیس جمهور اگه میشه یه کاری کنید تا منی که دوتا پسر بچه ۴و۸ساله وپدر پیر۷۰ ساله در کنارم زندگی میکنن برای نگه داری از بچه هام وپدرم که مریض وروی زمین دراز کشیده وبیمار هست سر کار نمیتانم برم والان فقط برای یه ۱۵۰ملیون پول رهن اجاره خانه کنم دارم شب وروز گریه میکنم وارزوی دیدن یه روزخوش دار
    • فاطمه فتحی IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۶
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      پاسخ
      سلام من به دلایلی افتادم زیر بار بدهی فقط میخواستم خواهشا من رابه یک بانک معرفی کنین جهت دریافت وام چیزی رایگان نمی‌خواهم. فقط وام میخواهم .
    • احمدسعیدپوری ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۵/۱۲
      0 0
      پاسخ
      باسلام خدمت ریاست جمهور محترم به مولایمان دریک اتاق قدیمی سه در چهار بدون هیچگونه امکانات باشه فرزندوکارگرساده وناتوان بسختی زندگی سپری میکنم کمکم کنیدشمارابه مولایمان برای صحت هرمدرکی درخدمتم اجرکم عندالله
    • جبار IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۵/۱۶
      0 0
      پاسخ
      باسلام خواهشن پیگیر غرامات جنگ ایران وعراق
    • گلاویژ جمشیدی ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۵/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام آقای پزشکیان پدرم کارگره و تاحالا دوبارسکته ی مغزی کرده دارو مصرف می‌کنه من ی دخترمجردم و سه سال پیش شک عصبی بهم وارد شده دارو مصرف میکنم خواهش میکنم بهم کمک کنید
      • گلاویژ IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۸
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        آقای پزشکیان توروخدایارانه دهک چهارروقطع نکنید ما واقعا بهش نیاز داریم
    • ماتادور۱۳ IR ۰۴:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۵/۱۸
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      پاسخ
      جناب آقای مسعود پزشکیان سلام علیکم امید وارم این پیام منو ببینی و تاملی روی این پیام داشته باشی..علت گرامی بیش از حد این سالهای اخیر و امسال اثر هارپ هست. و اینکه این همه استاد دانشمند و پرفسور داریم ولی هیچ کدام علت گرمای مایکرویو مانند که روی کشورمون ایران هست اشاره ای نکرده اند
    • علیرضا،دشتی ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سلام جناب رییس جمهور عزیز من ی مرد47ساله هستم که سکته مغزی کردم از شما بزرگمرد کشور کمک میخاهم پول نمیخام کارمیخام،لطفا،باسپاس
    • احمد IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۰
      0 0
      پاسخ
      باسلام خدمت ریاست جمهوری بنده حقیر دریک اتاق قدیمی سه در چهاربدون هیچگونه امکانات بین ماروعقربها بسختی زندگی میکنم خودوهمسروسه فرزند دختر12و9ساله و7ماهه دومین فرزندم بیماروخودم دیکس کمرهیچ نهادی همکاری نمیکندشمارابه مولایمان دستم بگیرید
    • محمد عبدلی US ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۶/۰۸
      0 0
      پاسخ
      سلام وام ازدواج پست بانک ثبت نام کردنی ریز فارس پرونده ‌‌تکمیل شده ظامن سفته بردم از عید تا حالا میگن بودجه نیس خدمم سرپرست خانواده هستم زندگیم داره از هم می‌پاشد
    • IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۶/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام رای دادیم که از این وضع نجات پیدا کنیم از فقر از شرمنده شدن در مقابل فرزندانم نه اینکه مستمری مارو قطع کنن
    • رستا ۰۷:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام شرایط سختی دارم که فرزندم اگه دیر عمل بشه خدا نکرده کلیه هاشو از دست میده تو رو خدا کمکم کنید
    • ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام لطفا کمکم کنید از این بی عدالتی لطفا جوابم بدی تا توضیح کامل بدم آنجا نمی شه فقد جواب بدی من نه پول می خوام هیچی نمی خوام فقد عدالت
    • سهرابی IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۶/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام واحترام.اگه به مسݩولین میرسونید .بگید که زنی بی سرپرستم تکه زمینی پنجاه متر ساختم سند از شهرداری گرفتم الان جلو در ورودی دیوار گذاشتن به شهردارهزینه کوچه گرفته شاکی شدم.میگن مانع گذار براشون پنچر گیری کرده نمیتونن چیزی بهش بگیم برو دادگاه
    • نسرین نصیری زاده ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۶/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام و درود فراوان اینجانب از سال ۱۴۰۱ در طرح حمایت از جوانی جمعیت برای ایرانخودرو ثبت نام میکنم و الان دوسال هست که اسمم در نمیاد و خیلی ها با بار اول ماشین به اسمشون در میاد از شما بزرگوار میخوام به این موضوع من برسی کنید دوماه دیگه فرزند سومم به دنیا میاد و هیچ کسی پاسخگوی من نیست
    • ناشناس ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
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      پاسخ
      سلام و احترام خدمت رییس جمهور عزیز تو را خدا به موضوع من رسیدگی کنید من دارای دو فرزند و فرزنده سومم دوماه به دنیا میاد از وقتی این جوانی جمعیت برای خودرو گذاشتن و ثبت نام میکنم و اسمم درنمیاد و خیلی ها با بار اول خودرو دریافت کردن بخاطر خدا این موضوع رو برسی کنید ممنونم
    • علی اکبر مقدم اسفناجی ۰۲:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
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      پاسخ
      سلام‌اقا شمارو به خون سیدوشهدا شد پنجاه سالم ارزوم اینه با شخص شما حتی تلفنی هم شده باشه صحبت کنم اقای پزشکیان من ترکم به والاه اجازه بدن همی الان میرم غزه جنگ‌تورو بخدا کی بامن حرف میزنید سن الله دیگه مرگم راضیم
    • IR ۲۰:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۶/۳۰
      0 1
      پاسخ
      سلام و عرض احترام جناب رییس جمهور خواهش میکنیم به عنوان یه ایرانی متعهد عمل کنید افغانها بیش از حد در کشور هستن و هیچ ملاحظه هم ندارن مصرف آب و برق وگازشان خیلی زیاده این ظلم به مردم این آب و خاک
    • ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام من خانوم هستم دارای سه فرزندومستاجرم وبچه م شیرخشک هست زیرخط فقرهستیم شوهرم معدن زغال‌سنگ طبس کارمیکنه یه ماه استراحت دکترداده مهرهای کمرش فاصله پیداکرده حالا ماچیکارکنیم این اتفاق افتاده تازه خواست بره سرکارش خواهش میکنم مارو حمایت کنید
    • IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۸
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      پاسخ
      سلام آقای رئیس جمهور تولدتان مبارک
    • معصومه ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۶
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      پاسخ
      سلام خدمت ریس جمهورعزیزنمیدونم اینا خونده میشه یا نه توروخدا بمردم کمک کنیدگرونی بیدادمیکنه من همسرم زن اولش جداشده خانه و ماشین و هرچی داشته برده الانم سالی ی سکه بریدن با نفقه بچش و خیلی چیزای دیگ ن خونه داریم ن زندگی هرچیم کارمیکنیم پول اونا درنمیادک بخودمون برسه هرسالم سکه گرون ما چیکاکنیم حالا
    • عفت جعفری آشوری IR ۰۱:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۸
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      پاسخ
      سلام خدمت جناب آقای پزشکیان بنده یک خانم تنها شوهرم زندانی هست هیچ درآمد ی ندارم کرایه خانه مون بدم صاحب خانه میگه خانه مون خالی کن عاجزانه درخواست کمک دارم ممنون میشم کمکم کنید با تشکر شما
    • زهرا مجیدی IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      سلام. بنده به عنوان یک شهروند ایرانی مطالبه ی به موقع انجام عملیات وعده ی صادق ۳ هستم چرا که اگر به موقع و کوبنده نباشد ، اسراییل به خودش اجازه می دهد تا بار دیگر دست درازی به کشور و ملت ما کندتوافق با آمریکا و اروپا هم جز به عقب راندن کشور و احساس عجز و ناتوانی ، در برابر زور گویان معنی دیگری ندارد
    • علی شهابی رابری IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام آقای دکتر پزشکیان رییس جمهوری ایران خسته نباشید من علی شهابی رابری هستم الان نزدیک ده ماه است همسرم به خاطر بی مسکنی رفته است وچندین ماه است فرزندانمو ندیدم و نمیدانم کجایند لذا ازشما درخواست وام برای خریدن زمین ویاخانه رادارم خواهشمندم مراکمک کنید تا ازاین مشکلات و درماندگی نجات پیدا کنم
    • رضا IR ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      اقای پزشکیان من یه راننده ام دنبال گازییل بنزینی اول برو بازرسی شرکت نفت ببین چطور نظارت میکن پمپ بعد پخش گازییل پمپ خاموش میکن بعد در میبندن دیگه بکسی سوخت نمیدن تانکراهای خودشون میاد پر مکنن میفروشن من تو پمپمهای اطراف تهران بلوچهارو میبنیم شما برو میناب ۲ هزار نیسان میبنی سوخت بر میبینی ....
    • ابوذر نظری IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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      پاسخ
      دستم خالیه نیاز به همکاری دارم
    • زلیخا انجم روز. داخلی IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
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      پاسخ
      سلام جواب سوالمرا چطور در یافت کنم
    • زلیخا انجم روز. داخلی DE ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
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      پاسخ
      سلام لطفا بفرماید جواب سوالم را چگونه دریافت کنم
    • اکرم IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
      0 0
      پاسخ
      سلام به ریس جمهور ی وام برای کار میخاستم الان یه ساله شوهرم بیکاره با 3 تا بچه😢😢😢😢😢
    • اکرم IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
      0 0
      پاسخ
      سلام به ریس جمهور وام میخاستم برای کار ممنون میشم کمکم کنید
    • حمیدرستگار IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام خدمت رئیس جمهور محترم لطفارسیدگی کنیدبه این وضع ببپولی آخه تاکی؟؟؟ ماکه مردیم بااین وضع گرانی...صبح زودتاآخرشب بااسنپ کارمیکنم باخریدیک کیسه برنج خلاصه میشه...شمایک روز میتونید اینجوری زندگی کنید؟؟؟
    • عباس دهقان باز نشسته فولاد IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ریاست محترم جمهور با سلام خسته نباشید اینجانب شما را مرد عمل می دانم در سخنرانی های شما شنیده آیم می بایست انسانهای کاردان در پست ها با یست گمارد، آیا در صندوق بازنشستگی فرد کاردان را به عنوان مدیر انتخاب کرده آید که حدود 2/5 ماه درب صندوق را بر روی بازنشسته ها بسته همسان سازی را اجرا نکرده
    • حسینی ازنوشهر سیسنگان FR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۵
      0 0
      پاسخ
      تازمانی امنیت اقتصادی ارزش پول درستش همین وضعیت هست۱ایجادیک صندوق واحد درمانی بازنشستگی کارافتادگی فوت عمر برای تمام ملت طبق دهک بندی دادن حقوق بازنشستگی کارافتادی فوت
    • رقابی IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام خدمت ریس جمهور عزیز من شوهرم کارکر هست خیلی بدهکارم میشه یک کمک مالی بهم کنید ممنون
    • حسن گرجستانیزاده IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      من سواد ندارم کمکم کنید آن که مینویسد می‌گوید تمامش کن
    • حبیب الله خالصی IR ۰۲:۰۲ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۰
      0 0
      پاسخ
      ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران .جناب آقای دکترپزشکیان. باعرض سلام واحترام . مابازنشستگان وزارت بهداشت که درسال ۱۴۰۲بازنشست شده ایم والان نزدیک ۱۹ماه می گذردکه پاداش پایان خدمت خودرادریافت نکرده ایم .لذا عاجزانه ازشما بزرگوارتقاصاداریم که درراستای عدالت وبرابری ماراهم درنظربگیرید .باکمال احترام .وباارزوی طول عمرباعزت برای مقام معظم رهبری.
    • مهدی عبدلحسنی IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      سلام جناب من یه جوان36ساله هستم که باکلی بدبختی قرض قوله یه کارگاه 180متری ساختم اول که میخواستم شروع کنم شهرداری رفتم گفتن بروبساز بیا ماده 100کاراشا انجام بده بعداز سه سال که مارفتیم حالا میگن باید دوملیارد جریمه بدی من اگه دوملیاردپول داشتم یه کارگاه میخریدم کاربری زمینم مرغداری کشاورزی نیست بخداگیرافتادم یه کمکی به من جوان بکنید ممنون
    • بابک فخری IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۴
      0 0
      پاسخ
      باسلام یه طرح وایده نوین درمورد اقتصاد جامعه دارم
    • سیدمحمدحسینی IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۸
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      پاسخ
      سلام من از افغانستانم. توی افغانستان در خطرم لطفا کمکم کنید یه برگه تردد برام بدین شمارا خدا همه خانوادم ایرانم من افغانستان درس میخاندم دعوای زمین باطالیبان داشتم الان حکومت که گرفتن افتادن دنبالم افغانستان برم میکشتم شما قسم به حضرت رقیه کمکم کنید زندگیم به شما بسته گی داره من شیعه ام از بامیان افغانستان شمارو خدا نا امیدم نکنید
    • ابولفضل IR ۰۵:۴۶ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۲
      0 0
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      باسلام بنده شاغل پالایشگاه هستم از خداوند شاکر هستم شاغل هستم ولی بحث بنده و دیگر موظفی ها پدر آن آنها در زمان جنگ در مدت 8سال در آبادان مشغول حراست از پالایشگاه بودن حتی طور. شده بود که پدر خود را در آن زمان نمی‌دیدیم. بخاطر. وجود حضور. در منطقه جنگی. الان بعد گذشت سال ها بحث استخدامی. فرزندان. کارکنان بود. آمده کلیه نفرات که پدرهای. آن ها چه بصورت داوطلب و یا به عنوان سرباز وظیفه خدمت. می کردن فرزندان آنها شامل این استخدامی شدن بحث من این چطور آن دسته که از سربازان وظیفه که در خدمت. زمان بود.
    • IR ۰۲:۵۸ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام من ۴سال یک پرایدمیخوام بگیرم نمیتونم چون درروستازندگی میکنم خرج به ده خلم نمیرسدکارگرم زندگی توروستا بی خودرو زجر آوراست اگرمریض بشی شب باید بمیریم اونی که ماشین نداره ۳۰کیلومتر تابیمارستان است یک کمکی به ماها بکنید
    • فاطمه شیرخانی IR ۲۱:۱۱ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۷
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      من یه مادر سرپرست خانواده هستم بخاطر گرون شدن ودیه منزل نتونستم خونه اجاره کنم اواره خونه اینواون شدیم با سه تا بچه به خاطر خدا کمکمون کنید دیگه کسی رامون نمیده ازبس سربار بقیه شدیم
    • طاهره سادات حسینی IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۳/۱۱/۱۹
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      باعرض ادب وسلام خودسرپرست منزل من بدون وسایل که یخچال ضرورت بیشتر
    • پروین زارعی از استان زنجان IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۳/۱۱/۲۹
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      سلام اقای رییس جمهور ،لطفا به فریاد پشت کنکوریها برسین ،چرا باید فرزندان ما دوتا نهایی یازدهم ودوازدهم رو امتحان بدن ،شما رو قسم میدیم به خدا به این ماههای عزیز لااقل نهایی یازدهم رو برای پشت کنکوریهاحذف کنید
    • زهراعباسیون عارفی IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۳
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      سلام ریاست جمهور میدونید چندوقته به شماهم پیام وهم زنگ میزنم انگار همکاران خودتون هم به حرفاتون ارزش نمیذارند که میفرمودید هراورگانی کاری از دستش برمیاد باید برایه این مردم دریغ نکند
    • مختار IR ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
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      اقایان روسای کشور قبر در بهشت زهرا خیلی گران است از حقوق بازنشستگی یک کمی کسر کنید قبر را مجانی دهید ممنون
    • زهراعباسیون عارفی IR ۰۶:۰۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۵
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      باعرض سلام خدمت ریاست جمهور عزیز آقاجان من چندروزی که وام مسکن پنجاه تومن بهم دادند ولی الان برایه نوشتن قولنامه پول ندارم وشستن فرشها و بردن اساسیه به منزل جدید اصلا پولی ندارم ازشما درخواست یه بیست تومن وام بلاعوض یا کمک به نیازمند ازشما درخواست کمک دارم من تواین شهرمشهد غریبه ام تحت حمایت کسی نیستم وحمایتگری غیراز خداوند ندارم هم بیمارم هم غریب.و کسی را ندارم ومرد ندارم که امیدواری ندارم خواهش میکنم چند روزه باید از اینجابریم خواهش میکنم بعدازخداوند دلمون به شما بزرگان کشور خوش هست خواهش م
    • رضا امینی راد IR ۲۳:۵۹ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۹
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      سلام من یه کامیون داریم خرج سه خانواده رو میدم ولی بخاطر گازوییل همیشه ویلونیم به بعضی اتوبوس ها ۱۲هرازتا گازوییل میریزن برای ما ۱۲۰۰لیتر چهاروز کارمیکنیم تموم میشه بقیشو باید بریم آزاد میارن تو پمپ بنزینها میفروشن بگیرم تورو به خدا یه فکری بکنید خدار و خوش نمیاد بخاطر گازوییل تو این گرونی بیکار باشیم
      • دنیا بهرامی IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۴
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        سلام نباشید من فقط برای بینی ام پول نیاز دارم عمل کنم ممنونتون میشم
    • محمد قربانی IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
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      با سلام خواهشمند است اینجانب محمد قربانی شهرشتان شازند استان مرکزی دهک ۳ بودم همسرم فوت شد من را تغییر دادن دهک ۵ و ۲ فرزند دختر دارم که برای ما ۳ نفر یارانه ۵۰۰ هزار تومان ریختند خواهشمندم به این مورد رسیدگی فرمائید
    • ناصری IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
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      سلام خسته نباشید من بچه سوم ۱۰ماهشه هنوز وام فرزندآوری ندادبهمان ثبت نام برای ماشین کردیم اون ندادن مستجریم من این وام احتیتاج دارم بخدا بعد بجای اینکه یارانه بچه ام بدن یارانه خومان کم کردن لطف شما پیگیر کنید
    • ناصری IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
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      پاسخ
      سلام خسته نباشید من بچه سوم ۱۰ماهشه هنوز وام فرزندآوری ندادبهمان ثبت نام برای ماشین کردیم اون ندادن مستاجریم من این وام احتیاج دارم بخدا بعد بجای اینکه یارانه بچه ام بدن یارانه خومان کم کردن لطف شما پیگیر کنید
    • حامد عزیزیان IR ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
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      سلام آقای پزشیکان عزیز من کارگرم یه فرزند دارم پول ندارم کرایه خانه بدم دیسک کمر دارم پول مدارم عمل کنم لطفاً کمکم کن
    • پرویز محمدی IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
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      سلام آقای پزشکیان من سکته کردم فلجم دوتا بچه دارم پول ندارم خرجشان بدم کمکم کن
    • لطیف نوروزی IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
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      سلام من من کرایه نشینم پول ندارم ی وانت دارم لطف کمکم کن 3فرزند دارم
    • فرهاد بریومندی IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۶
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      سلام من 3فرزند دارم پول ندارم گرفتارم
    • محمدماندگاری IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۷
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      من درخواست دارم بجای وام، خانه مرا زیر قیمت بازا ر بخرید چون ۲۰۰ میلیون پول لازم دارم حیاطی است گرفتاری دارم پول پیش مستاجررا خرج کردم‌ بازار مسکن خرابه خانه ام رانمی خرند یا وام به من دهید
    • حمید امیری IR ۰۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۶
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      باسلام، ازآنجایی که نیروی دریایی جمهوری اسلامی علاوه بر همه پروتکل های موجود باز به نوعی امنیت آب های منطقه وامنیت بقیه کشتی های کشورهای دیگر وتعادل واستقرار امنیت ملی وداشتن حق وحقوق به عنوان یک کشور قدرتمند در منطقه آیا نمی‌تواند جهت تردد کشتی ها وعبور ومرور آن ها در عبور از کانال سوئز پیش از آنکه گرگ های منطقه که در پشت اربابان سلام آمریکایی خود پنهان شده اند بهتر است که ایران دراین راستا ومهار خیلی از مسائل دیگر با استفاده از کارشناسان خبره قانونی وحقی دراین خصوص ارائه نماید باتشکر، امیری
    • مهناز IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
      0 0
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      سلام به جناب اقای دکترپزشکیان بنده تحت پوشش بهزیستی هستم بامستمری زندگیمومیچرخونم وازشماخواهش میکنم ازنظرمالی استدعای کمک دارم ودیعه خونه ندارم بی خانه و بی سقف وبی سرپناهم مرا یاری بفرمایید
    • ولیزاده IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
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      سلام و عرض ادب و احترام خدمت ریاست محترم جمهوری جناب دکتر پزشکیان ..آقای رییس جمهور من از قشر ضعیف هستم و مشکلی برام پیش آمده به هرجایی مراجعه میکنم پاسخ صحیحی دریافت نمیکنم .به اسم من وامی برداشته شده که من اصلا خبر نداشتم و منجر به اختلاف در خانوادمم شده .خواهش میکنم اگه براتون ممکنه کمکم کنید
    • ملک مرادزاده .پرستار IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
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      سلام. این گرانی و تورم و بالارفتن لحظه ایی دلار وطلا کی ترمز میکشه؟؟؟؟ جوانان چطوری ازدواج کنند و فرزند بیارن؟ مردم چطوری زندگی کنند؟؟؟
    • محمود پرچمی ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
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      خواهشا جناب پزشکیان کارت یارانه من بخاطر مهریه مسدود شده خواهشا کمک کنید بنده شرایط سختی دارم مستاجرم
    • سمیه علینقی پورشکری ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
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      با سلام خدمت رییس جمهور محترم شما گفتین جذب جوانها نامه هم دادم اهل کرمانشاه هستم متاهل دهه ۶۰ شغل میخوام دو تا فرزند هم دارم با کلی مدارک لیسانس مدیریت
    • حسینی IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
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      اهدناالصراط المستقیم یعنی خدایا راهکارحل مشکلاتمان رابه مانشان بده .پس پویش اهدناالصراط المستقیم راه بیندازیم برای حل تمام مشکلات ایران

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