ارتباط با ریاست جمهوری از طریق پیامک امکانپذیر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو با اعلام این خبر افزود : مرکز رسیدگی به شکایات مردمی بر اساس الزامات قانونی در راستای تحقق اصول 174، 173، 90 و 162 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 142 قانون برنامه چهارم در راستای ارتقای پاسخگویی دستگاههای دولتی، طرحها و سیاستهای اجرایی برنامه تحول در نظام اداری و نظام نامه مدیریت پاسخگویی به شکایات ایفای نقش می کند.

سعیدلو با اشاره به راه اندازی سامانه الکترونیکی سامد خاطرنشان کرد: این سامانه برای پاسخگویی بیشتر به مطالبات مردم به صورت آزمایشی در آذربایجان شرقی راه اندازی شده تا بستری مناسب برای تعامل مردم و دولت باشد.

وی افزود: با اجرای پروژه سامد پیگیری و روند پاسخگویی به مطالبات مردمی در دستگاههای اجرایی تا حصول نتیجه قطعی و منطقی سهل تر انجام خواهد گرفت و نظارت بر عملکرد دستگاهها در حوزه پاسخگویی و رسیدگی به مطالبات مردمی از طریق بازرسیهای دوره ای و موردی از دستگاهها و ارزیابی عملکرد مدیران کارآتر خواهد شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور در تشریح اهداف پروژه سامد گفت: ایجاد بستر برای تعامل آسان مردم و دولت، رسیدگی به شکایات پیشنهادات و مشکلات مردم، نظارت مستمر بر حسن اجرای امور، پاسخگویی سریع و رسیدگی موثر به مطالبات مردم، هدایت و کنترل درخواستها، متمرکز شدن سیستم رسیدگیها، تسریع در انتقال نظرات مردمی و ایجاد مشارکت مردم در فرآیند نظارت همگانی از جمله اهداف راه اندازی سامانه سامد است.

سعیدلو اضافه کرد: در فاز نخست مردم کشورمان و حتی هموطنان خارج از کشور می توانند جهت بیان درخواستها، پیشنهادات و شکایات خود با استفاده از شماره تلفن 111 و ارسال نامه و پس از بهره برداری فاز دوم از طریق پیام کوتاه، پست الکترونیکی، نمابر و ... با سامانه «سامد» ارتباط برقرار و مطالبات خود را پیگیری کنند.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در این مرحله مقرر شد راه اندازی سامانه به صورت استانی انجام گیرد و در مرحله نهایی تمامی استانها با اتصال به سامانه مرکز، سیستمی یکپارچه و هماهنگ را تشکیل دهند.