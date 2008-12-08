به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهرداد جوادیان صبح دوشنبه در جلسه شورای بهداشت شهرستان در فرمانداری آمل افزود: معاون وزیر بهداشت در جریان سفر دوم دولت به استان از مراحل ساخت بخش نوساز سی سی یو بیمارستان بازدید و بر تسریع در تکمیل آن با اختصاص اعتبار فوق قول مساعد داد.

وی تصریح کرد: در صورت پرداخت به موقع و سریع این اعتبار، بخش نوساز سی سی یو بیمارستان امام رضا آمل دهه فجر امسال راه اندازی خواهد شد.

رئیس بیمارستان امام رضا آمل با بیان اینکه تاکنون 70 درصد از بخش نوساز و افزایشی سی سی یو این بیمارستان انجام شده است گفت: برای انجام این میزان حدود 300 میلیون تومان از محل کمک های مردمی هزینه شده است.

جوادیان با اشاره به اینکه بخش فعلی سی سی یو بیمارستان امام رضا آمل به عنوان تنها مرکز این شهرستان و شهرهای همجوار فقط با هشت تخت به بیماران سرویس دهی می کند این تعداد را بسیار کم و ناکافی دانست.

وی اضافه کرد: ماهانه حدود سیصد بیمار اورژانسی بخش سی سی یو به علت نبود تخت خالی به بیمارستان های مرکز استان و یا تهران اعزام می شوند.

وی تاکید کرد: تسریع در راه اندازی بخش افزایشی و نوساز سی سی یو بیمارستان امام رضا آمل که از خواسته های بیماران آملی و دیگر شهرهای همجوار است بسیاری از مشکلات آنان را برطرف خواهد کرد.

جوادیان خاطر نشان کرد: برای تکمیل و راه اندازی بخش نوساز سی سی یو بیمارستان امام رضا آمل به سیصد میلیون تومان اعتبار نیاز است.

شهرستان آمل بیش از 345 هزار نفر جمعیت دارد.