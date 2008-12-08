معماری داخلی باید در قانون نظام مهندسی ساختمان در نظر گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد سلیمانی در همایش تخصصی معماری داخلی در تهران گفت: مهمترین هدف برگزاری این همایش آشنایی بیشتر مدیران اجرایی، سیاستگذاران و مردم با رشته معماری داخلی است، این درحالی است که این رشته به عنوان تخصصی صرف است که زیر مجموعه هیچ رشته دیگر نیست.

دبیر همایش تخصصی معماری داخلی افزود: جامعه مهندسان معماری داخلی به دنبال گسترش کمی و کیفی این رشته و تربیت نسل بعد است، این درحالی است که رشته معماری داخلی به عنوان تخصصی صرف در قانون نظام مهندسی جایگاهی ویژه ندارد.

همچنین جعفر وزیر زاده رئیس هیئت مدیره جامعه مهندسان معماری داخلی ایران گفت: معماری داخلی در قانون نظام مهندسی ساختمان نادیده گرفته شده است.

وی به تلاشهای صورت گرفته در زمان تدوین قانون جدید نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز اشاره و تصریح کرد: حقوق برخی از رشته ها که به مراتب نقش کمتری در طراحی صنعت ساختمان دارند در قانون نظام مهندسی دیده شده است، اما اثری از معماری داخلی وجود نداشت، بنابراین باید در اصلاح قانون نظام مهندسی و آئین نامه های اجرایی آن برای احقاق حقوق رشته معماری داخلی تلاش کرد.

همچنین مصطفی کیانی رئیس دانشکده معماری دانشگاه هنر نیز با اشاره به ارتباط رشته معماری داخلی با بسیاری از رشته ها گفت: برای تدریس این رشته نیازمند هیئت علمی و امکاناتی مانند کارگاههای مناسب هستیم که دانشگاه هنر مجهز به این امکانات هست.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مقطع کارشناسی ارشد در این رشته به تازگی شکل گرفته است، دانشگاه برای مدرک دکترا دانشگاه می تواند دانشجو به خارج از ایران اعزام کند.