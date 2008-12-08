شهرداری ناحیه دو ساری به زودی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی روز دوشنبه در جلسه علنی شورای شهر ساری در محل شورا افزود: به منظور خدمات رسانی بهتر و تسهیل تر به شهروندان و سرعت در اجرای فعالیت های خدمات شهری، شهرداری ساری اقدام به تاسیس دفاتر منطقه ای در بخش هایی از شهر کرده است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش جمعیت شهری و لزوم تسریع در خدمت رسانی به شهروندان، شهرداری ناحیه دو از ضروریات خدمات رسانی بوده است.

به گفته حجازی، تقسیم شهر در حوزه خدمات به نواحی مختلف می تواند در خدمات رسانی آسان تر به شهروندان موثر باشد.

سخنگوی شورای شهر ساری نیز در این جلسه در سخنانی خواستار تهیه و تدوین دفترچه قرارداد با تایید نظر اعضاء شورا برای تسهیل سازی درخواست سرمایه گذار احداث شهربازی ساری شد.

جمال باقری افزود: پس از 19 ماه از انتخاب سرمایه گذار شهر بازی هنوز عملیات اجرائی این طرح به واسطه اشکالات دست و پاگیر شهرداری آغاز نشده و مایه تاسف است.

وی تاکید کرد: شهرداری مستقیما خود برای احداث شهر بازی ساری اقدام کند.

شهر ساری حدود 350 هزار نفر جمعیت دارد.