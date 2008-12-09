ارائه شیوه ای نوین در ساخت توپهای گلف

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه آریزونا و مریلند در حال ارائه تکنولوژی جدید برای افزایش کیفیت عملیاتی توپهای گلف از طریق تغییر شکل آنها هستند.

روش آنها استفاده از معادلات ریاضی برای شبیه سازی فیزیک توپ گلف در هنگام پرتاب است. این محققان با استفاده از محاسبات پیچیده در ابر رایانه ها موفق به ارائه الگوریتم و نرم افزاری برای انجام این شبیه سازی شده و توانستند حرکت توپ را پس از وارد شدن ضربه مشاهده کنند.

پس از مشاهده این شبیه سازی محققان دریافتند که استفاده از شکلی جدید به عنوان پوشش توپ می تواند سطح عملکرد آن را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. به گفته محققان حفره های دایره شکل موجود بر روی توپهای رایج گلف باعث افزایش سرعت حرکت در آنها می شود به گونه ای که این توپها مسافتی دو برابر توپهایی با سطح مسطح را طی می کنند.

در عین حال هر چه تعداد این حفره ها بیشتر باشد، تاثیر بیشتری بر سرعت و حرکت توپ خواهد گذاشت. این در حالی است که توپهای رایج دارای 300 الی 500 حفره دایره شکل با عمق 0.254 میلیمتر هستند که در صورت تغییر این عمق به 0.025 تغییری کاملا محسوس در عملکرد توپ ایجاد خواهد شد.

با این وجود این حفره های دایره شکل تنها 86 درصد از سطح توپ های رایج را پوشش داده است و به همین دلیل محققان برای بهبود حرکت در این تجهیزات ورزشی، توپی را با حفره های 6 ضلعی طراحی کردند که به دلیل داشتن ضلع، سطح بیشتری از توپ را پوشش داده و با کاهش میزان سطوح مسطح شبکه منظم تری را بر سطح توپ به وجود می آورد.

بر اساس گزارش لایو ساینس، هدف نهایی محققان از انجام این مطالعات که طی هفته اخیر در شصت و یکمین گردهمایی مجمع فیزیک آمریکا شاخه دینامیک سیال در سن آنتونیو ارائه خواهد شد، ایجاد تغییرات و بهبود عملکرد در این اختراع جدید اعلام شده است.