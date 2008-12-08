40 درصد مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور در خراسان جنوبی اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید صولت مرتضوی امروز در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اینکه در دور دوم سفر هیئت دولت 140 مصوبه برای این استان تصویب شده بود اظهارداشت: اعتبار پیش بینی شده برای این مصوبات 40 هزار میلیارد ریال است.

وی افزود: بخش عمده ای از مصوبات دور دوم در لایحه بودجه امسال دیده شده، تعدادی هم که نیاز به تصویب کمیسیون ماده 32 دارد این موافقت را کسب کرده است.

مرتضوی اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال آینده بالغ بر 80 درصد مصوبات عملیاتی و اجرایی شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به افزایش اعتبارات عمرانی استان از 12 میلیارد تومان در سال 83 به 230 میلیارد تومان در سالجاری گفت: در حال حاضر خراسان جنوبی به یک کارگاه عمرانی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: امسال 480 میلیارد ریال تسهیلات مسکن در اختیار استان است که با معرفی تعاونی های مسکن به بانک ها حدود 40 درصد تاکنون پرداخت شده است.

وی اجرای طرح تحول اقتصادی با هشت محور اساسی از جمله هدفمند کردن یارانه ها، ساماندهی گمرکات، عوارض و مالیات و... را موجب بریدگی از اتکا به صنعت تک محصولی دانست و تصریح کرد: بر این اساس سالانه مبالغ هنگفتی صرف یارانه می شود که متاسفانه یارانه پرداختی عادلانه نیست زیرا برای کالا و خدمات ارائه می شود یعنی هر کس درآمد بیشتری دارد از یارانه بیشتری استفاده می کند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه بیشترین سود از لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها نصیب دهک های پایین جامعه و همچنین استان‌های کمتر توسعه یافته‌ ای مانند خراسان جنوبی می ‌شود، ابراز امیدواری کرد: این لایحه با همکاری نمایندگان مجلس عملیاتی و اجرایی شود.

مرتضوی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ساخت 30 پروژه ورزشی در سال‌ جاری در استان اظهار داشت: در حال حاضر در هر شهرستان یک استخر شنا و همچنین سالن ‌های ورزشی ویژه بانوان و مردان در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه در بخش خشکسالی نیز بالغ بر 60 میلیارد تومان اعتبار در بخش ‌های مختلف به استان اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: این اعتبارات برای خرید دام مازاد از روستاییان و دامداران، خرید علوفه یارانه ‌ای، ساماندهی و بهره‌ وری از منابع آب، پرداخت تسهیلات کشاورزی، دامداری و همچنین کمک بلاعوض به خسارت ‌دیدگان ناشی از خشکسالی در استان هزینه و پرداخت می ‌شود.