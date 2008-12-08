500 حوزه علمیه ایران در جهان تفکرات شیعه را تبلیغ می کند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، رمضان شعبانی ساروئی صبح دوشنبه در همایش معاونان و مربیان پرورشی شهرستان آمل افزود: هیچگاه اقتدار فرهنگی شیعه که امروز شاهد آن هستیم در هیچ زمانی تا به این اندازه نبوده است.

وی تصریح کرد: مذهب، دین و توجه به مذهب و شریعت به عنوان راهنمای عمل اجتماعی است.

معاون اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشور همچنین با بیان اینکه انقلاب اسلامی با اندیشه های امام خمینی تجلی پیدا کرده است، عنوان کرد: پس از سه دهه از انقلاب اسلامی تفکران فرهنگی ناب شیعی در کشور ما همواره در تهاجم فرهنگی بیگانگان دچار فراز و نشیب هایی بوده است.

شعبانی خاطرنشان کرد: عرصه کار مدیران فرهنگی به علت دسترسی آسان و حجم بالای اطلاعات نسبت به دهه های گذشته بسیار پیچیده تر و مشکل تر است.

وی ادامه داد: نگاه کشور به تکنولوژیهای نوین نباید از دیدگاه تهدید باشد بلکه باید بدانیم این تکنولوژیها می تواند به عنوان فرصت تبدیل شود.

به گفته وی، متاسفانه به واسطه اینکه آگاهی لازم در این زمینه وجود ندارد بعضا آنها را رد می کنیم.

اکبر لطفی، مدیر آموزش و پرورش آمل هم در این همایش یکی از مشکلات و چالشهای پیش روی را مسائل فرهنگی، عقیدتی و شبهه های که در مدارس رخ می دهد دانست.