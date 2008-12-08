کارخانه سیمان برای مردم خرم آباد مشکل آفرین می شود

به گزارش خبرنگار مهر از خرم آباد، علی رحیم کاکاوند در جلسه بررسی راهکارهای جابجایی کارخانه سیمان خرم آباد تصریح کرد: مشکلات کارخانه سیمان خرم آباد از لحاظ زیست محیطی غیر قابل اغماض و چشم پوشی است.

وی اظهار داشت: بررسی های کارشناسی اداره هواشناسی استان نشان می دهد ورزش باد و جریان هوا به گونه ای است که آلودگی های این کارخانه به سمت شهر خرم آباد هدایت خواهد شد.

مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان لرستان افزود: همچنین با توجه به وجود پدیده وارونگی هوا در حدود 70 روز از سال در خرم آباد، ذرات معلق هوا که در اثر آلایندگی این کارخانه در سطح بالایی تشدید می شود.

کاکاوند بیان اینکه رئیس جمهور در سفر دوم هیئت دولت به استان، دستور جابجایی کارخانه را داده اند، یادآور شد: معاونت اجرایی رئیس جمهور نیز خطاب به وزیر صنایع و معاون، خواستار حل مشکل توسط مسئولان استان و یافتن مکان جدید برای احداث شده است.

وی خاطر نشان کرد: کلیه هزینه ها ی جابجایی نیز توسط وزارت نیرو تقبل می شود و پرداخت خواهد شد.

این در حالی است که به گفته استاندار لرستان از سال 82 تا 84 تمام دستگاههای ذیربط، با احداث این کارخانه در محل فعلی مخالفت کرده اند ولی سازندگان علیرغم مخالفت ها، باز هم بر احداث کارخانه در محل فعلی اصرار دارند.

سید حسین صابری در این جلسه با تاکید برحسن نیت تمام کسانی که از احداث این کارخانه در محل فعلی جلوگیری کرده اند، اظهار داشت: این کار در جهت حفظ منافع مردم شهر خرم آباد و رعایت موازین زیست محیطی بوده است .

وی با اشاره به دستور مراجع ذی صلاح کشور در جهت تعطیلی این واحد صنعتی به دلیل آلودگی های زیست محیطی برای شهر خرم آباد، خواستار اجرای تعهد مدیر عامل کارخانه سیمان خرم آباد برای تغییر محل ساخت کارخانه شد.

استاندار لرستان خاطر نشان کرد: مدیریت استان و تمام مسئولین اجرایی لرستان ، تمام تلاش خود را برای یافتن مکان مناسب و جابجایی کارخانه سیمان خرم آباد به محل جدید در راستاس رعایت ضوابط زیست محیطی و حفظ حقوق مردم به کار خواهد بست.