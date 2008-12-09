برنامه های دومین روز جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر فردا در بخش های مختلف رقابتی ، جنبی وسخنرانی در 8 تالار و سالن برگزار می شود.

تالار وحدت و سالن رودکی:

ساعت 17:30 در تالار وحدت کنسرت گروه موسیقی "نغمه پروانه" به سرپرستی پروانه حاج غلامحسین و "ژیوار" به سرپرستی ژیوار شیخ الاسلامی در بخش جنبی ویژه بانوان برگزار می شود و فرهنگ شریف "تار"،منصور نریمان"عود" وهادی منتظری"کمانچه" در بخش جنبی ساعت 21 قطعاتی از موسیقی ایرانی را به شکل تکنوازی اجرا می کنند؛ ارکستر موسیقی دانشگاه هنر به رهبری محمد حسین حمیدی و "مهرنوا" به سرپرستی نازلی بخشایش ساعات 17:30 در بخش رقابتی برگزار می شود، ساعت 21 در بخش بین الملل بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر موسیقی باروک از هلند اجرا می شود.

سالن اصلی تئاتر شهر:

ساعت 17:30 گروه موسیقی "ترنج" به سرپرستی مریم نیک بین و "آبیدر" به سرپرستی بهرام ساعد و در ساعت 21 گروه موسیقی"سپهر" به سرپرستی احمد رضاخواه و "ژوان نو" به سرپرستی رهام سبحانی در بخش رقابتی موسیقی سنتی کنسرت می دهند.

فرهنگسرای نیاوران:

ساعت 17:30 گروه "نیواک" به سرپرستی گلریز زربخش و "لاویتا" به سرپرستی فرشاد فولادوند ؛ساعت 21 گروه "آرش نووا" به سرپرستی آرمین قیطاسی و رسیتال "پیانو" مجید توسلی در بخش رقابتی موسیقی کلاسیک کنسرت می دهند.

فرهنگسرای هنر:

ساعت 18 گروه کر "پارسیان" به سرپرستی مازیار عطریان و کر"روستا" به سرپرستی صابر جعفری دربخش رقابتی موسیقی کرال بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر کنسرت می دهند.

مرکز فرهنگی انقلاب:

کنسرت گروه "کادانس" به سرپرستی سیدعلی حسینی و "حام" به سرپرستی حامد فقیهی دربخش رقابتی موسیقی پاپ برگزار می شود.

تالار کشور:

کنسرت گروه موسیقی مشکی پوشان به خوانندگی رضا صادقی ساعت 21 در تالار بزرگ کشور برگزار می شود.

خانه هنرمندان :

ساعت 15 برنامه های آموزشی 30 سال اخیر هنرستان ودانشگاه ها در خانه هنرمندان مورد بررسی قرار می گیرد.