سعید سعدی تهیهکننده پروژه سینمایی "تردید" به خبرنگار مهر گفت: کریممسیحی مشغول تدوین فیلم است که تا ماه آینده به پایان میرسد. به زودی آهنگساز فیلم نیز مشخص خواهد شد. برای حضور در جشنواره امسال فرم پر کردهایم و تلاش میکنیم "تردید" تا آن زمان آماده نمایش شود.
کرامتی در نمایی از "تردید"
از بازیگران دومین فیلم کریممسیحی ـ پس از "پرده آخر" ـ که فیلمبرداری آن هشتم آذرماه به پایان رسید میتوان به بهرام رادان، حامد کمیلی، علیرضا شجاعنوری، ترانه علیدوستی، کاوه کاویان، رزا آرایش، ماشاءالله مرادی، توفان مهردادیان، مهرداد فلاحتگر و... اشاره کرد.
در خلاصه داستان "تردید" آمده است: پدر سیاوش در یک حادثه مرده و عموی او ثروت خانواده را در دست گرفته است. سیاوش به دختر عمه خود مهتاب علاقه دارد. او که هنوز از خبر درگذشت پدرش حیران است، خبری عجیبتر میشنود؛ مادرش قصد دارد با عمویش ازدواج کند. سیاوش متوجه میشود مرگ پدر طبیعی نبوده و او را به قتل رساندهاند.
دیگر عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: بهرام بدخشانی، طراح صحنه و لباس: امیر اثباتی، طراح گریم: محمدرضا قومی، صدابردار: نادر رضایی، عکاس: محمد فوقانی، جلوههای ویژه: محسن روزبهانی. شرکت بازرگانی پاسارگاد با مشارکت شرکت سینمایی فدک فیلم سرمایهگذاران فیلم هستند.
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