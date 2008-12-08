114 کانون فرهنگی و هنری در مساجد خراسان جنوبی فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام محمد ولی زاده پیش از ظهر امروز در سومین گردهمایی هم اندیشی مدیران، رابطین و خبرنگاران کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان نهبندان با بیان اینکه تعداد کانون های فرهنگی، هنری مساجد خراسان جنوبی از 71 کانون در سال 83 به 114 کانون پس از سال 84 افزایش یافت، تصریح کرد: با راه اندازی 32 کانون فرهنگی، هنری دیگر شمار کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان به 146 کانون خواهد رسید.

مسئول کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی با اشاره به نقش فرهنگ در ساختار جامعه، اعضای کانون های فرهنگی، هنری مساجد را معماران مساجد در بعد روحانی و معنوی دانست و یادآور شد: آغاز گر فعالیت فرهنگی در حرکت عاشورا توسط امام حسین(ع) در حوزه دین تعریف شده است.

رئیس اداره فرهنگ فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهبندان نیز در این گردهمایی گفت: با حمایت های دولت از حوزه فرهنگ و هنر و بستر سازی زمینه مشارکت مردم در مهندسی فرهنگی کشور، تعداد کانون های فرهنگی، هنری مساجد شهرستان نهبندان از رقم سه در سال 84 به 20 کانون فرهنگی، هنری در سال 87 افزایش یافته است.

رضا نیکبخت بر ضرورت مدیریت و تقویت جایگاه مساجد تاکید کرد و افزود: مساجد پایگاه های بی بدیل جهان اسلام در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان هستند.

وی نقش مساجد را در ارتقاء فعالیت های فرهنگی و هنری، ترویج فرهنگ و معرف اسلامی، تقویت باورهای دینی و اشاعه ارزش های اخلاقی برجسته ارزیابی کرد و اظهار داشت: نگاه ویژه دولت به توزیع عادلانه امکانات در سطح کشور، رشد قابل توجه ملاحظه کانون های فرهنگی، هنری مساجد را در پی داشته است.

نیکبخت تقویت و تثبیت کانون های فرهنگی و هنری، توسعه طرح تلاوت نور، گسترش تدبر و تفسیر قرآن در مساجد، تولید محصولات فرهنگی و هنری، برگزاری مسابقات علوم قرآنی، برپایی نمایشگاه های قرآن و کتاب، برگزاری همایش های قرآنی، برگزاری کلاس های تخصصی قرآن ویژه نونهالان، کودکان و نوجوانان و احیاء تلاوت روزانه قرآن کریم در مساجد را از جمله برنامه های کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان نهبندان برشمرد.

رئیس اداره فرهنگ فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهبندان باز مهندسی فرهنگی و ترسیم چشم انداز آینده مساجد در کشور را ضروری دانست و خاطر نشان کرد: مدیران، رابطین و خبرنگاران کانون های فرهنگی و هنری مساجد در این زمینه رسالت مهمی بر عهده دارند.