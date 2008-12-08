به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد حدود 2000 کوبایی در تعطیلات این هفته و در جریان برگزاری جشنواره سالیانه فیلم آمریکای لاتین در هاوانا به دو سینما رفتند تا فیلم چهار ساعت و نیمی "چه" را ببینند.

بنیچیو دل تورو که در "چه" نقش انقلابی متولد آرژانتین را بازی می‌کند، با سفر به کوبا این فیلم را در کنار لئوناردو تامایو دید که از همرزمان گوارا در بولیوی بود. "چه" شامل دو فیلم "چریک" و "آرژانتین" درباره دو مقطع کاملا متفاوت از زندگی چریک معروف است.





بنیچیو دل تورو و لئوناردو تامایو یکی از همرزمان ارنستو چه گوارا در بولیوی

فیلم اول با سفر گوارا به کوبا در 1956 با همراهی فیدل کاسترو و 80 چریک برای سرنگون کردن ژنرال باتیستا دیکتاتور آن زمان کوبا آغاز می‌شود و فیلم دوم در 1966 هفت سال پس از پیروزی انقلاب کوبا روی می‌دهد و این زمانی است که گوارا پست وزارت را واگذار کرد و برای صدور انقلاب کوبا با ظاهر مبدل به بولیوی رفت.

او که نمادی از مبارزات چریکی است در 1967 با همکاری سیا در جنگل‌های بولیوی به دست نیروهای ضدجاسوسی این کشور دستگیر شد و به قتل رسید. برگزارکنندگان جشنواره هاوانا ژوئیه پیش اعلام کردند اگر فیلم سودربرگ به فیدل کاسترو رهبر 82 ساله کوبا و همرزم گوارا در انقلاب 1959 این کشور، حمله کرده باشد اجازه نمایش آن را نمی‌دهند.

کوبا گفت دلیل فیلمبرداری "چه" در اسپانیا و بولیوی این بود که دولت آمریکا در راستای تحریم‌های تجاری 40 ساله خود علیه کشور کمونیستی به سودربرگ و گروه فیلمسازی اجازه ساخت فیلم در این جزیره را نداد. سودربرگ که در 1989 برای فیلم "جنسیت، دروغ‌ها و نوارهای ویدیویی" برنده جایزه نخل طلای کن شد، گفت همیشه مجذوب گوارا بوده است.