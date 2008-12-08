به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در پیام خود به چهارمین کنگره ملی نخبگان مجمع متخصصین ایران با عنوان نقشه راه توسعه علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران 1404 تاکید کرد: رسیدن به آرمانها و اهداف بلند سند چشم انداز بیست ساله و تحقق شاخصهای کلان کمی و کیفی آن در راستای نیل به جایگاه اول علمی، فناوری و اقتصادی ایران اسلامی در منطقه و کسب مقام برتر در جهان و تحقق نرخ رشد متوسط 8 درصد اقتصادی در سال، مستلزم انسجام و سازماندهی سرمایه های اجتماعی، نیروی انسانی توسعه یافته و اجتماع دانش آموختگان دانشگاهها، مراکز علمی و دانشجویان عزیز به عنوان بخش پیشتاز توسعه پایدار، همه جانبه و موزون کشور خواهد بود.

رئیس مجلس خبرگان رهبری درادامه آورده است : در کنار سند بسیار مترقی چشم انداز 20 ساله نظام، تحقق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحیه آن که پس از کارهای فشرده کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد می تواند نقشه راه تحقق جایگاه اول کشور ایران را در سال 1404 با تاکید بر آزاد سازی اقتصاد ایران و همچنین سیاستهای خصوصی سازی فراهم آورد.

وی تاکید کرده است: حضور گسترده بخش خصوصی در سطوح مختلف اجتماعی، فرهنگی، علمی و به ویژه فعالیتهای اقتصادی و تولید ارزش افزوده و رشد شتابان اقتصادی، مستلزم ارتقای بهره وری و استفاده از فناوریهای نوین در فرآیند توسعه پایدار کشور می باشد که این مسیر جز از رهگذر تلاش علمی و مدیریت مبتنی بر اندیشه های علمی محقق نمی شود.

در بخش دیگری از این پیام آمده است : اکنون که در آستانه ورود به دهه چهارم انقلاب اسلامی هستیم انتظار این است که با بهره گیری از توان کارشناسی نخبگان، متخصصان و کارشناسان ارزشمند کشور در سطوح مختلف تصمیم سازی و نظام اجرایی کشور بتوانیم بر غنای نظام تدبیر ملی و توسعه شتابان کشور بیفزاییم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در پیام خود تاکید کرده است: مطمئنا برپایی نشستها و همایشهای تخصصی نقش بسیار موثری در ترسیم نقشه راه توسعه علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور در افق 1404 دارد، چون نشانه پشتوانه های علمی کارهای میدانی را غنی تر می کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش پایانی این پیام آورده است : اینجانب با تشکر و قدردانی از مجمع متخصصین ایران که چهارمین کنگره ملی نخبگان را برگزار می کند امیدوارم دانشگاه و صنعت برای عملیاتی شدن طرحهایی که در مرحله پایلوت هستند همکاریهای بیشتری داشته باشند که یکی از شروط تحقق قوانین توسعه ای در همه جای جهان است.

چهارمین کنگره ملی نخبگان مجمع متخصصین ایران با حضور جمع کثیری از اندیشمندان، متخصصین، رؤسا و اساتید دانشگاهها، نمایندگان مجلس، دولتمردان، فعالان اقتصادی و برخی از شخصیتهای سیاسی کشور با عنوان نقشه راه توسعه علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز ایران 1404 روز یکشنبه 17/9/87 در مجموعه فرهنگی سعد آباد برگزار شد.