استخوان قابل تزریق؛ تحولی بزرگ در درمان شکستگی استخوان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان انگلیسی به تازگی ماده ای تولید کرده اند که می تواند با وارد شدن به داخل استخوانهای شکسته با سرعتی بالا منجر به ترمیم و سخت شدن آنها شود.

متخصصان دانشگاه ناتینگهام بر این باورند که این ماده خمیر دندان شکل می تواند با ایجاد ساختاری زیستی و قابل تجزیه به دور منطقه آسیب دیده تا زمان رشد مجدد استخوان به شکل طبیعی از این منطقه محافظت کند. به گفته متخصصان استفاده از این ماده می تواند نیاز به کارگذاشتن پیوندهای استخوانی را که نیازمند تحمل درد فراوان از سوی بیمار خواهد بود رفع کرده و روشی سریع و بی خطر را برای کنترل شرایط این نوع از آسیب ها فراهم آورد.

یکی از نکات مثبت در این ماده نسبت به دیگر مواد رایج مرحله سخت شدن آن است. مرحله ای که در دیگر مواد با از دست دادن حرارت از بین رفتن سلولهای اطراف و از کار انداختن عملکرد برخی از سلولها در بدن همراه است.

این ماده جدید که با عنوان استخوان قابل تزریق یا استخوان مایع شناسایی می شود در دمای اتاق ظاهری مشابه خمیردندان داشته و هنگامی که به بدن وارد می شود تحت تاثیر حرارت بدن مرحله سخت شدن آن آغاز می شود.

متخصصان بر این باورند که تزریق این ماده به منطقه آسیب دیده بدون نیاز به انجام مراحل جراحی و شکافتن بدن به سادگی قابل انجام است و به دلیل عدم تولید حرارت به سلولهای اطراف آسیبی وارد نخواهد آمد.

بر اساس گزارش بی بی سی، نکته ای که استفاده از استخوان مایع را با محدودیت مواجه می کند اتصال ضعیف آن با استخوان است. به این معنی که باوجود استحکام بالای ماده، مرز اتصال آن با استخوان به اندازه کافی محکم نبوده و می تواند در اثر فشار و یا ضربه ای نه چندان شدید از هم گسیخته شود. به همین دلیل محققان بر این باورند که استفاده از استخوان قابل تزریق در صورت استفاده از بست های فلزی کوچک درون بدن ممکن خواهد بود.

گفته می شود نظریه تولید استخوان قابل تزریق هفته گذشته موفق به دریافت یکی از معتبرترین جوایز نوآوری در علم پزشکی در انگلستان شده است.