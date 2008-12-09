کار سخت رقیبان پیکان/ جدال سایپا و بیم برای دومی

به گزارش خبرنگار مهر، در روزی که بازیکنان پیکان برای تداوم صدرنشینی خود کار راحتی مقابل تیم قعرنشین برق کرمان خواهند داشت، نزدیک‌ترین تعقیب کنندگان این تیم باید در دیداری که انتظار می رود از ابتدا تا انتها زیبایی‌های فنی خود را حفظ کند، مقابل هم صف‌آرایی کنند.

دیدارهای هفته یازدهم رقابت‌های والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور چهارشنبه برگزار می شود. نتایج به دست آمده در این هفته از بازی‌ها می تواند تغییری سراسری در جدول مسابقات ایجاد کند.

سایپا تهران - بیم مازندران

این دیدار بدون شک جذاب‌ترین بازی چهارشنبه خواهد بود. مازندرانی‌ها که هفته گذشته متحمل نخستین شکست خود در این فصل از رقابت‌ها شدند، می توانند در تهران و در پایان دیدار مقابل شاگردان فرید صائبی به رده دوم جدول صعود کنند. البته این جابجایی در صورت دستیابی به 2 امتیاز کامل بازی و همچنین معدل امتیازی بهتر نسبت به سایپا محقق می شود. این در حالیست که نارنجی پوشان سایپا تنها با حفظ روند پیروزی‌های خود می توانند جایگاه‌شان را در رده دوم جدول تثبیت کنند و حتی نیم نگاهی هم به بالا داشته باشند. سایپا و بیم هر دو 19 امتیازی هستند.

پیکان - برق کرمان

تیمی که تنها در پایان یکی از 9 بازی گذشته خود سربلند از زمین بازی بیرون آمده و چند هفته‌ای است که نتوانسته جای خود را در انتهای جدول با تیم دیگری عوض کند، می تواند حریف راحتی برای مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر باشد. پیکان که به جز دو گیم، در سایر گیم‌ها تیم موفق میدان بوده است با خیالی آسوده برای میزبانی از ناصر شهنازی و شاگردانش در تیم برق کرمان آماده می شود.

سنگ آهن بافق یزد - بانک صادرات مشهد

مشهدی‌ها قصد دارند با کسب هفتمین پیروزی، موقعیت خود را رده پنجم جدول حفظ کرده و حتی از تزلزل فولادی‌ها که در امتیاز 16 با آنها مشترک هستند، برای رسیدن به رده چهارم استفاده کنند. هرچند که یزدی‌ها دوست ندارند به این زودی‌ها با ششمین شکست در فصل جاری مسابقات روبه رو شوند.

داماش گیلان - پتروشیمی بندرامام

کسب 5 پیروزی از 10 بازی نتیجه قابل قبولی برای فردی که همزمان سرمربیگری تیم های نوجوانان و پتروشیمی را بر عهده دارد، نیست. ست کوویچ که اخیرا هم به دلیل توهین به داور به کمیته انضباطی فراخوانده شده فردا باید بازیکنانش را در خانه تیمی راهی زمین کند که دو پله پایین‌تر و در رده نهم قرار گرفته است. انتظار می رود این مربی صربستانی در پایان دیدار مقابل داماش با سنگین‌تر کردن وزنه پیروزی‌های تیمش، ثابت کند که برای ابقا در راس تیم نوجوانان شایسته است.

شهرداری همدان - دانشگاه آزاد

سرمربی تیم والیبال شهرداری امید زیادی دارد تا شاگردانش بتوانند با شکست حریف از انتهای جدول فاصله بگیرند. در آن سوی میدان هم حمید موحدی دوست ندارد بازیکنانش همدان را دست خالی ترک کنند. آنها که هفته گذشته مغلوب پیکان شدند به قصد جبران این ناکامی و بهبود وضعیت خود در میانه جدول تهران را ترک می کنند. انگیزه‌های متفاوت دو تیم می تواند بازی زیبایی را در همدان رقم بزند.

فولاد ارومیه - ارتعاشات صنعتی

ارتعاشات صنعتی بعد از محمدرضا گلزار، بهنام محمودی را به خدمت گرفت تا خاطره‌ای خوش از نخستین حضور لیگ برتری خود رقم بزند. هرچند که نتیجه این اقدام طی دو هفته گذشته چیزی جز شکست مقابل بیم مازندران و سنگ آهن بافق یزد نبوده است و احتمالا فردا نیز شاهد تکرار آن باشیم، چرا که فولادی‌ها به این راحتی حاضر به از دست دادن امتیاز نمی شوند. آنها رده چهارم جدول را به امید شکست حریفان در هفته‌های پایانی نیم فصل و رسیدن به جایگاه‌های بالاتر تحمل می کند.

گل گهرسیرجان - استقلال گنبد

این تنها دیدار از هفته یازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور است که جدا از سایر دیدارهای این هفته برگزار می شود. دو تیم انتهای جدول روز جمعه با این امید به زمین می روند که بتوانند شرایط بهتری برای خود در لیگ حاضر فراهم کنند. به خصوص سیرجانی‌ها که تنها یک پله تا قعر جدول فاصله دارند.

جدول رده‌بندی و امتیازات شرکت کنندگان در مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور پیش از انجام دیدارهای هفته یازدهم به این شرح است:

1- پیکان 20 امتیاز

2- سایپا 20 امتیاز

3- بیم مازندران 19 امتیاز

4- فولاد ارومیه 16 امتیاز

5- بانک صادرات ایران 16 امتیاز

6- دانشگاه آزاد 15 امتیاز

7- پتروشیمی بندرامام 15 امتیاز

8- سنگ آهن بافق یزد 15 امتیاز

9- داماش گیلان 14 امتیاز

10- پادیسان گنبد 14 امتیاز

11- شهرداری همدان 12 امتیاز

12- ارتعاشات صنعتی 11 امتیاز

13- گل گهرسیرجان 10 امتیاز

14- برق کرمان 10 امتیاز