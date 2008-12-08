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۱۸ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۱۹

خراسان رضوی قهرمان مسابقات کشتی المپیاد کارگران کشور شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر تربیت بدنی کارگران خراسان رضوی از قهرمانی تیم استان در مسابقات المپیاد کارگران کشور در رشته کشتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید رضا محمدی دبیر اجرایی این مسابقات ظهر امروز در محل تربیت بدنی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: در این رقابتها که از جمعه هفته گذشته آغاز شده بود و شامگاه دیروز به پایان رسید 428 ورزشکار از سراسر کشور حضور داشتند.

مدیر تربیت بدنی کارگران خراسان رضوی گفت: در این دوره از مسابقات تیم خراسان رضوی توانست مقام قهرمانی مسابقات کشتی را کسب کند و نایب قهرمان مسابقات شنای نخستین دوره المپیاد کارگران کشور شود.

محمدی گفت: در سایر تیمها نیز، تیم های تهران و مازندران مقامهای دوم و سوم را در رشته کشتی کسب کردند و در رشته شنا تیم های اصفهان و خوزستان عنوانهای نخست وسوم را کسب کردند و در رشته تکواندو نیز کرمانشاه اول شد و تهران و خراسان رضوی به ترتیب دو و سوم شدند.

وی ادامه داد: در این دوره  118 نفر در رشته تکواندو، 200 نفر در رشته کشتی و بقیه در رشته شنا رقابت کردند.

کد مطلب 797314

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