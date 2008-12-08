"دولت وحدت ملی" ترفندی برای عرض اندام چهره های سیاسی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، شهاب الدین صدر در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران ، درباره موضوع "دولت وحدت ملی" که از سوی برخی چهره ها و جریان های سیاسی مطرح شده است ، گفت: طرح موضوع دولت وحدت ملی یک فضا سازی پیش از انتخابات ریاست جمهوری و یک ترفند سیاسی است .

نایب رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس "وحدت ملی" را واژه ای قوی و قدسی خواند و در عین حال گفت که هم اکنون واژه دولت وحدت ملی به یک منظور خاص تبدیل شده است.

صدر با بیان اینکه در ایران شکل گیری دولت بر اساس یک سازوکار دموکراتیک و مردم سالار است ، افزود: اگر منظور از تشکیل دولت وحدت ملی این باشد که فردی که به عنوان رئیس جمهور برگزیده شده ، برای همه گرایش های مختلف سیاسی سهمیه در نظر بگیرد و دولت متشکل از آراء مختلف باشد، باید گفت که چنین موردی در کشور ما معمول نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: رئیسان جمهور در ایران همکاران خود را به سلیقه خود انتخاب می کنند و ممکن است این افراد با سلیقه ما که در مجلس هستیم منطبق نباشد .

صدر ابراز عقیده کرد که برخی چهره های سیاسی با طرح موضوع دولت وحدت ملی سعی دارند خود را وارد عرصه انتخابات کنند.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا اصولگرایان می توانند با اصلاح طلبان وحدت داشته باشند، گفت: در صحنه اجرایی کشور هر کس که در راس کار قرار گیرد، عقل و تدبیر حکم می کند که از تمام نیروها و افراد کارآمد به مبنای نظام، نیرویهای انقلاب استفاده کند ، تا دولت کارآمدتر شود.

این نماینده اصولگرای مجلس افزود: پس از پیروزی انقلاب هر رئیس جمهور و دولتی که توانسته است بهتر از نیروهای وفادار انقلاب استفاده کند، توفیق بیشتری داشته است و هر چقدر دولت ها به سمت لایه های تنگ حزبی و گروهی رفتند و در یک محدوده خاص کار کردند ، توفیقشان کم شد.

صدر تاکید کرد که منظور وی دولت نهم نیست و معتقد است دولت های قبل نیز چنین گرایش های تند سیاسی را داشته اند .

این فعال سیاسی اصولگرا در پایان گفت : فکر می کنم هر کس که انتخاب می شود اگر بتواند در دایره گسترده تری نیروهای کارآمد، متخصص و نخبه کشور را که نیروهای انقلاب محسوب می شوند و در خط امام و رهبری و انقلاب هستند به کار گیرد برای توفیق خودش بهتر است.