رکورد شکنی اینتل در بهبود ارتباطات نوری

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت اینتل با تولید فوتونیک های سیلیکونی پرسرعت در حال شکستن رکورد بهترین های ارتباطات نوری در جهان است.

گروهی از محققان اینتل به تازگی موفق به خلق دیود نوری پر سرعتی شده اند که با داشتن سرعت 340 گیگاهرتز برای استفاده در سیستم هایی با پهنای بالا طراحی و ساخته شده و اطلاعات را با سرعتی بیش از 40 گیگابایت بر ثانیه منتقل خواهد کرد.

دلیل منحصر به فرد بودن این تکنولوژی اینتل استفاده از موادی سیلیکونی است که به صورت گسترده ای در تولید تراشه های نیمه رسانا مورد استفاده قرار می گیرند و از عملکردی متفاوت نسبت به دیگر مواد مشابه برخوردارند.

شرکت اینتل بر این باور است که تولید این دیود نوری پرسرعت یکی از بهترین نتایجی بوده است که تا به حال از تولید و مشاهده عملکرد این تجهیزات به دست آورده است.

بر اساس گزارش سی نت، فوتونیک های سیلکونی به منظور ارسال و دریافت اطلاعات نوری به خصوص در سیستم هایی با پهنای باند بالا از قبیل ابررایانه ها مورد استفاده قرار می گیرند.

به گفته اینتل فوتونیک های سیلیکونی برای انتقال فوق سریع اطلاعات در رایانه های آینده توسط بسیاری از پردازشگرها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.