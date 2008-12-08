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۱۸ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۴۱

همایش بزرگ طلایه داران عاشورا در کرج برگزار می شود

کرح - خبرگزاری مهر: گردهم آیی هیئات مذهبی شهرستان کرج با عنوان همایش بزرگ طلایه داران عاشورا در آستانه فرارسیدن ماه محرم، 29 آذرماه در این شهرستان برگزار می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی جنوب کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: این همایش بر اساس دستورالعمل همه ساله سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران، روز جمعه، 29 آذرماه از سوی اداره تبلیغات اسلامی شمال و جنوب شهرستان کرج برگزار می شود.

اصغر قربانی محلاتی ادامه داد: همایش یادشده با حضور خیل عظیم هیئات مذهبی و مداحان شهرستان کرج انجام می شود و هدف از برگزاری آن ساماندهی شئون فرهنگی در عزاداریهای ایام محرم امسال است.

وی خاطرنشان کرد: ساعت برگزاری همایش بزرگ طلایه داران عاشورا در کرج، 30/8 الی 30/11صبح 29 آذرماه و مکان آن مبدان شهید آجرلو(میدان سپاه)، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سه راه رجایی شهر، کوی کارمندان شمالی، مسجد امام جعفر صادق(ع) خواهد بود.

 

کد مطلب 797388

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