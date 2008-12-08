همایش بزرگ طلایه داران عاشورا در کرج برگزار می شود

رئیس اداره تبلیغات اسلامی جنوب کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: این همایش بر اساس دستورالعمل همه ساله سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران، روز جمعه، 29 آذرماه از سوی اداره تبلیغات اسلامی شمال و جنوب شهرستان کرج برگزار می شود.

اصغر قربانی محلاتی ادامه داد: همایش یادشده با حضور خیل عظیم هیئات مذهبی و مداحان شهرستان کرج انجام می شود و هدف از برگزاری آن ساماندهی شئون فرهنگی در عزاداریهای ایام محرم امسال است.

وی خاطرنشان کرد: ساعت برگزاری همایش بزرگ طلایه داران عاشورا در کرج، 30/8 الی 30/11صبح 29 آذرماه و مکان آن مبدان شهید آجرلو(میدان سپاه)، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سه راه رجایی شهر، کوی کارمندان شمالی، مسجد امام جعفر صادق(ع) خواهد بود.