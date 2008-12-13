محسن هجری نویسنده و پژوهشگر کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: اگر ادبیات کودک و نوجوان را در سه ضلع مولف، متن و مخاطب ارزیابی کنیم در سه دهه اخیر تعداد مولفانی که وارد این حوزه شدهاند غیر قابل قیاس با سالهای گذشته است به طوری که در حال حاضر تنها 400 نفر از این افراد عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان هستند.
وی تعداد نویسندگان کودک و نوجوان پیش از انقلاب را انگشتشمار دانست و خاطرنشان کرد: مهدی آذر یزدی، صمد بهرنگی، کیانوش و محمود حکیمی از جمله افرادی هستند که پیش از انقلاب به تنهایی کولهبار ادبیات کودک را به دوش میکشیدند اما امروز بیش از یکهزار نویسنده در این حوزه فعالیت میکنند.
این پژوهشگر به تغییرات بنیادین نگاه به کودک و نیازهای او پس از انقلاب اشاره کرد و گفت: نگاه خانوادهها و بزرگسالان به ادبیات کودک متفاوت شده و اقبال ویژهای نسبت به این حوزه نشان داده شده اما متاسفانه به محض طی شدن این دوران کودکان از کتاب فاصله میگیرند و در دوران نوجوانی کتاب عملاً از سبد خانوار حذف میشود.
این نویسنده حوزه کودک و نوجوان در مورد نظام آموزشی گفت: نظام آموزشی با سنگین کردن کتابها در مدارس و افزایش حجم مطالعههای اجباری، فرصت و تمایل نوجوانان به مطالعه اختیاری را از بین میبرند و نوجوانان فقط برای ورود به دانشگاهها مطالعه میکنند.
هجری با اشاره به رابطه مستقیم افزایش سن افراد و کم شدن میزان مطالعه گفت: هر چه سن افراد بالاتر میرود میزان انس آنها نیز با کتاب کمتر میشود تا جاییکه بسیاری از جوانان ایرانی در زمان بلوغ میزان مطالعه شان به صفر میرسد. این در حالی است که نرخ مطالعه باید از کودکی به بزرگسالی افزایش یابد.
نهادینه کردن زنگ کتابخوانی و شکلگیری کتابخانههای مدارس، همچنین بازشدن در آموزش و پرورش و مدارس به روی نویسندهها و ارتباط قلبی نسل جوان با مولفان کتابها از جمله راهکارهای کوتاه مدتی هستند که این پژوهشگر برای تعمیق فرهنگ کتابخوانی در جامعه ارائه کرد.
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