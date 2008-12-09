میزبانی تئاتر شهر از چهار نمایش و جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی تئاتر شهر اعلام کرد در تالار سایه با پایان نمایش "خواستگاری"، نمایش "خدای کشتار" نوشته و کار علیرضا کوشک جلالی از 21 آذرماه هر روز ساعت 19 روی صحنه میرود. الهام پاوهنژاد، بهاره رهنما، بهنام تشکر و کاظم هژیر آزاد بازیگران این نمایش هستند.
تالار قشقایی هم که تا 18 آذرماه پذیرای نمایش "کارناوال با لباس خانه" به نویسندگی و کارگردانی چیستا یثربی بود، از 24 آذرماه درهای خود را به روی نمایش "هفت خاج رستم" به کارگردانی شکرخدا گودرزی میگشاید. محمود استادمحمد و خسرو احمدی بازیگران این نمایش هستند.
"سیر روز در شب" اکبر زنجانپور هم تا 22 آذرماه در تالار چهارسو اجرا میشود و سپس جای خود را به "مانیفیست چو" محمد رحمانیان میدهد. مهتاب نصیرپور، سیما تیرانداز، هومن برقنورد، ترانه علیدوستی، افشین هاشمی و... بازیگران این نمایش هستند. زندهیاد احمد آقالو هم در آن با ویدئوپروداکشن حضور دارد.
نمایش "مجسمههای یخی" به کارگردانی مسعود موسوی از 24 آذر هر روز ساعت 19:30 در کارگاه نمایش روی صحنه میرود. رسول تقوی، بهرام سرورینژاد، پرستو کرمی و سمیه شوقی بازیگران نمایش هستند. کارگاه نمایش پیش از این میزبان "نیمکت خوشبختی" فرهاد شریفی با بازی رویا افشار و امیرمحمد صمصامی بود.
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