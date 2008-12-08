علی زینلی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی استقلال تهران مقابل مس رفسنجان بازی ساده ای را پیش رو ندارد و مس با نهایت امادگی و برای صعود به مراحل بالا تر مقابل این تیم قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: هنوز مشخص نشده این بازی در ورزشگاه آزادی و یا در زمین رفسنجان برگزار می شود اما این مسئله برای بازیکنان مس اهمیت ندارد.

وی با اشاره به شکست تیمهای لیگ برتری برق و فجر سپاسی در دیدار های تدارکتی مقابل مس رفسنجان عنوان کرد: تا کنون مس در بازی های بیرون از خانه نیز عملکرد مطلوبی داشته است و این روند را در صورتیکه این دیدار در ورزشگاه ازادی برگزار شود ادامه خواهیم داد.

زینلی افزود: سعی می کنیم در این دیدار بازی تماشاگر پسندی را ارائه دهیم و در همین راستا در حال آماده سازی تیم هستیم تا از اعتبار فوتبال استان کرمان دفاع کنیم.

