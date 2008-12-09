بیشتر ایرانی ها چای سیلان می نوشند!

عبدالحمید زربخش در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: قسمت عمده چای مصرفی ایران چای سیلان است و علت استفاده نکردن از چای ایرانی نیز کیفیت پایین آن به دلیل فرآوری نشدن است.

وی افزود: کشور با برخورداری از اراضی گسترده ای که زیر کشت چای هستند از ظرفیت بالقوه بالایی برای تولید چای با کیفیت بخوردار است اما متاسفانه به دلیل کمبود امکانات و استفاده از شیوه های سنتی مرسوم در کشت و تولید چای و عدم فرآوری به موقع آن موجب شده است تا کشور علی رغم حجم تولید بالای چای و نیز مصرف بالا یان محصول در کشور از بازار خوبی در داخل و خارج از کشور برخوردار نباشد.

این پژوهشگر چای، همچنین مشکل فرآوری و نبود ماشین آلات را در حالی از مشکلات تولیدکنندگان چای کشور برشمرد که معتقد است چای ایران همردیف چای سیلان و هندوستان است و چای ایران در این خصوص مظلوم واقع شده است.

زربخش خاطرنشان کرد: ایران موقعیت ممتازی برای صادرات انواع چای دارد که در صورت حمایت مسئولان از صنایع صادرکننده چای می توان به این موقعیت ممتاز دست یافت.

این صادر کننده چای ایران یادآور شد: صادرکنندگان چای کشور تلاش می کنند با به روز کردن امکانات و وارد کردن دستگاههای پیشرفته به کشور تمامی زواید چای را از آن گرفته و چای دارای گواهی استاندارد بین المللی را به بازار مصرف تحویل دهند.

عضو پژوهشکده چای ایران عنوان کرد: امروز بخش عمده بازار مصرفی چای، مشتریان انواع تی بک هستند و باید تولیدکنندگان ایرانی نیز با دستیابی به علم تولید استاندارد فیلتر تی بک اقدام به تولید این محصول مشتری پسند کنند.

زربخش همچنین مشکل سرمایه در گردش را برای فعالان بخش صنعت به ویژه تولید کنندگان چای از دیگر مشکلات پیش روی توسعه صادرات چای کشور عنوان کرد.