بیمه تأمین اجتماعی زنان خانه دار ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی ضیایی با اعلام این خبر گفت: طرح بیمه زنان خانه دار به منظور گسترش و توسعه بیمه به آحاد مختلف جامعه و در اجرای بند 34 مصوبه هزار و شصت و دومین جلسه هیئت مدیره تامین اجتماعی تدوین و طی بخشنامه ای جهت اقدام به واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شد.

وی ادامه داد: بر این اساس زنان خانه دار با رعایت شرایط مقرر در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از تاریخ صدور این بخشنامه (17/9/87 ) در زمره مشمولین تامین اجتماعی قرار گرفته اند و این افراد می توانند در صورت تمایل به صورت خوداظهاری به عنوان "خانه دار" و با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی این سازمان برخوردار شوند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ضوابط بیمه شدن این افراد را با شرایط صاحبان حرف و مشاغل آزاد یکسان اعلام کرد و افزود: بر اساس قوانین تامین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد به افرادی اطلاق می شود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به تنهایی (خویش فرما) با استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذیصلاح یا به ( تشخیص سازمان تامین اجتماعی) به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند.

ضیایی تصریح کرد: طبق قانون تامین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد می توانند از 3 طریق حق بیمه را پرداخته و از مزایای بیمه این سازمان برخوردار شوند.

وی نرخهای پرداختی حق بیمه را 14، 16 و 20 درصد اعلام کرد و گفت: متقاضیان بیمه حرف و مشاغل آزاد با پرداخت 20 درصد سهم حق بیمه که 18 درصد آن سهم بیمه شده و 2 درصد سهم دولت است، علاوه بر برخورداری از مزایای بیمه بازنشستگی و فوت مشمول قانون از کار افتادگی نیز می شوند. ضمن آنکه متقاضیان می توانند علاوه بر پرداخت حق بیمه با نرخهای اعلام شده با پرداخت حق سرانه درمان مصوب هر سال طبق مقررات مربوطه از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی نیز بهره مند شوند.

وی شرایط سنی برای بیمه شدن زنان خانه دار را نیز مشابه قانون صاحبان حرف و مشاغل آزاد دانست و خاطرنشان کرد: سن متقاضیان بیمه زنان خانه دار که فاقد سابقه پرداخت حق بیمه به این سازمان هستند در هنگام درخواست نباید از 45 سال تمام بیشتر باشد و چنانچه سن آنان بالاتر از سال ذکر شده باشد در صورت داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی به ازای نصف مدت سابقه به سقف سنی مجاز آنها اضافه می شود همچنین درخواست برای متقاضیانی که دارای حداقل 10 سال سابقه حق بیمه بوده بدون شرط سنی پذیرفته می شود.