روز شهدا باید در شهریار تثبیت و ماندگار شود

محمدعلی عرفان منش در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: در پی رونمایی تندیس ایثار و شجاعت شهدای شهریار و نصب آن در معابر اصلی شهرستان طی چند ماه آینده، باید یک روز مختص به شهدای گرانقدر در شهریار نام گذاری شود تا به آرمانهای امام و آن عزیزان نزدیکتر شویم و با نهادینه کردن اندیشه های آنان در جامعه به خصوص در میان دانش آموزان، دین خود را نسبت به شهدا ادا کنیم.

وی افزود: طی سال برنامه های مختلف و محوری برای گرامیداشت یاد و خاطره آنها باید برگزار شود که یکی از اقدامات موثر نصب نماد شهدای شهرستان در سطح شهرهاست که امید است تا پایان سال این کار انجام شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین باید به خواسته ها و مشکلات ایثارگران توجه و رسیدگی شود چون آنها در هشت سال دفاع مقدس برای دفاع از این ملت و امنیت و آرامش امروز من و شما جندگیدند و آزاده و جانباز شدند.

عرفان منش بیان داشت: باید عملکرد ایثارگران ادارات مربوطه ارائه شود تا تسهیلات مورد نیاز برای آنها در نظر گرفته شود.

فرماندار شهریار عنوان کرد: می توان به جای نام گل و ... اسم کوچه و خیابانها را به نام شهیدان ثبت کرد.