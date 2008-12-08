غزه امروزه میدانی برای شناخت حزب خدا از مستکبران است

به گزار ش خبرنگار مهر در این اطلاعیه آمده است: غزه امروز میدانی برای شناخت حزب خدا از مشرکین وابسته به استکبار جهانی تبدیل شده است و مردم مظلوم غزه وجه مصالحه بقا حکومت و سلطنت بعضی در منطقه گردیده‌اند که با همکاری رژیم اشغالگر قدس در این سرزمین بدترین تراژدی انسانی را رقم می‌زنند.



تاریخ اسلام این خیانت را هرگز فراموش نخواهد کرد و روزی سنت الهی درباره آن‌ها تحقق خواهد یافت .



این اطلاعیه می‌افزاید: غزه نامی ماندگار در قلوب مسلمین و آزادی‌خواهان جهان خواهد بود که امروز از شرارت حکومت جعلی صهیونیستی به تنگ آمده است و این جنایت‌های بی‌حد و حصر رژیم منحوس اشغالگر نشان از قرار گرفتن آن در سرازیری سقوط و انحطاط دارد.



مردم مسلمان و هوشیار ایران اسلامی همیشه ثابت کرده‌اند که حامی مظلومان و دشمن ستمگران هستند و این بار با تمام همت و قدرت به یاری مردم بی‌پناه غزه می‌روند و خداوند متعال اراده فرموده است اسلام ناب را به دست ملت ایران در تمام جهان گسترش دهد.



مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم ضمن حمایت از مقاومت تحسین‌برانگیز مردم مظلوم فلسطین که الهام گرفته از انقلاب اسلامی مردم ایران است، ابراز انزجار خود را از اعمال وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه اعلام می‌دارد و همکاری رژیم‌های وابسته با جنایت‌کاران صهیونیست را در غزه محکوم کرده و از همه آزادی‌خواهان جهان و مسلمانان می‌خواهیم به یاری مردم غزه بشتابند.