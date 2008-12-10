ادبیات انقلاب اسلامی معطوف به آرمان ملتهاست/ تدوین نظریه ادبیات انقلاب

پدرام پاکآیین، شاعر و نویسنده با اشاره به آغاز دهه چهارم انقلاباسلامی و ضرورت طبقهبندی و نقد سه دهه گذشته ادبیات انقلاباسلامی به خبرنگار مهر گفت: برای دستیابی به جنس و ماده نقد به معیار نیاز داریم و شناخت معیارها جز در سایه رسیدن به نظریه ادبی ممکن نیست. به همین دلیل از دانشگاهیان خوشفکر و مبتکر و منتقدان ادبی انتظار میرود که به تدون نظریه ادبی انقلاباسلامی روی آورند.
پاکآیین با اشاره به تفاوتهای ادبیات پیش و پس از انقلاب تصریح کرد: برخلاف ادبیات دهههای 30 و 40 که وجه غالب آن در حلقههای محدود و بسته مدعیان روشنفکری و جریانهای وارداتی شرق و غرب نمود داشت نویسندگان ادبیات انقلاب از میان تودههای مردم برآمدند و آثار آنان نیز مخاطبان خود را از میان عموم مردم پیدا کرد.
سردبیر نشریه کتاب هفته درباره چگونگی تدوین نظریه ادبیات انقلاب افزود: غلبه گفتمانی انقلاباسلامی در آثار هنری سه دهه گذشته ایجاب میکند که نظریه پردازان ادبی در وهله اول زیر ساختهای این گفتمان را جایگزین گفتمانهای وارداتی در نظریات ادبی موجود کنند.
پاکآیین با اشاره به ضرورت وجود پشتوانه فرهنگی وسیع برای تدوین نظریه ادبی انقلاباسلامی گفت: ادبیات انقلاباسلامی بر خلاف ادبیات برخی انقلابهای دیگر صرفا ستایشگر ملتها نیست، بلکه معطوف به آرمان ملتها است و از این رو لازم است که نظریه پردازان ادبی آن ظرفیتها و زمینههای دینی و فلسفی انقلاب اسلامی را به خوبی بشناسند.
این شاعر با اشاره به لزوم پرهیز از آمیختگی نظریه ادبیات انقلاب با نظریات ادبی وارداتی تاکید کرد: ادبیات انقلاب حوزهای بومی است و به همین دلیل نظریهپردازی آن نیز باید بومی و با پشتوانه فرهنگی خودی صورت گیرد.
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