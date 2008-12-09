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۱۹ آذر ۱۳۸۷، ۹:۱۰

جمعه این هفته ؛

تظاهرات ضد صهیونیستی در سراسر کشور برگزار می شود

تظاهرات ضد صهیونیستی در سراسر کشور برگزار می شود

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مرکزی قدس و انتفاضه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که تظاهرات ضد صهیونیستی در حمایت از مردم مظلوم غزه پیش از ظهر روز جمعه هفته جاری در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه ای با اعلام این خبر آورده است : "غزه" امروز مقاوم تر از هر روز ، پابرجا و استوار با گام هایی استوار از ایمان الهی با صلابت در مقابل هر گونه ذلت و تجاوز و تعدی ایستاده است تا پرچمدار قیام ابا عبدالله الحسین (ع) در روز عاشورا باشد.

امروز، غزه پس از پشت سر گذاشتن روزهای سخت و محاصره شدید نظامی و اقتصادی در سکوت سرد و مبهم جهانی همچنان در آتش ظلم و جنایت رژیم غاصب اسرائیل می سوزد ، ولی پابرجا و استوار ایستاده و آماده جان فشانی و حمایت از دستاوردهای بزرگ مقاومت اسلامی خویش است.

در بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به محاصره سخت و ظالمانه غزه و الخلیل و شهرهای اطراف آن تاکید شده است که امروز غزه چشم انتظار جنبش های اسلامی و کشورهای مسلمان است که متعهدانه نسبت به تجاوز به قلب تپنده اسلام موضع گیری نموده و مسلمانان را فرا می خواند.

دراین بیانیه اعلام شده است که تظاهرات مردمی روز جمعه تهران از ساعت 30/10 صبح با تجمع در میادین انقلاب، فلسطین، ولیعصر و حرکت به سمت میعادگاه نماز جمعه تهران و همزمان در سراسر کشور در میعادگاههای نماز جمعه برگزار می شود.

کد مطلب 797527

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