تظاهرات ضد صهیونیستی در سراسر کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه ای با اعلام این خبر آورده است : "غزه" امروز مقاوم تر از هر روز ، پابرجا و استوار با گام هایی استوار از ایمان الهی با صلابت در مقابل هر گونه ذلت و تجاوز و تعدی ایستاده است تا پرچمدار قیام ابا عبدالله الحسین (ع) در روز عاشورا باشد.

امروز، غزه پس از پشت سر گذاشتن روزهای سخت و محاصره شدید نظامی و اقتصادی در سکوت سرد و مبهم جهانی همچنان در آتش ظلم و جنایت رژیم غاصب اسرائیل می سوزد ، ولی پابرجا و استوار ایستاده و آماده جان فشانی و حمایت از دستاوردهای بزرگ مقاومت اسلامی خویش است.

در بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به محاصره سخت و ظالمانه غزه و الخلیل و شهرهای اطراف آن تاکید شده است که امروز غزه چشم انتظار جنبش های اسلامی و کشورهای مسلمان است که متعهدانه نسبت به تجاوز به قلب تپنده اسلام موضع گیری نموده و مسلمانان را فرا می خواند.

دراین بیانیه اعلام شده است که تظاهرات مردمی روز جمعه تهران از ساعت 30/10 صبح با تجمع در میادین انقلاب، فلسطین، ولیعصر و حرکت به سمت میعادگاه نماز جمعه تهران و همزمان در سراسر کشور در میعادگاههای نماز جمعه برگزار می شود.