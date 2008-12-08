لرستان در بخش حبوبات هیچ گونه صنایع فرآوری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید حسین صابری عصر امروز در جلسه آمایش صنعت و معدن استان، اظهار داشت: تاکنون 94 موافقت اصولی برای ایجاد واحد بهره وری و بسته بندی حبوبات صادر شده ولی متاسفانه هیچگونه واحد بهره وری و بسته بندی حبوبات در لرستان ایجاد نشده است.

وی ایجاد هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان و بررسی کارشناسی به منظور برآورد تولید محصولات نخود، لوبیا، ماش و عدس در راستای تاسیس واحد های صنایع تبدیلی و تکمیلی در لرستان را ضروری دانست.

صابری با اشاره به اینکه تاکنون سرمایه گذاری برای ایجاد کارخانه تولید روغن کلزا در استان پیدا نشده است، خواستار راه اندازی این کارخانه با توجه به سوددهی روغن کلزا در این استان شد.

استاندار لرستان کارآمدی یک مدیر صنعتی در بحث کارشناسی، سیاست گذاری و تعادل میزان تولید و ظرفیت بهره وری دانست و بیان داشت: برای پرداخت تسهیلات میلیاردی به واحدهای تولیدی بزرگ توجه به گذشته واحدهای تولیدی در پرداخت اقساط، میزان تولید، میزان اشتغالزایی و درآمد بازار مصرف داخل و خارج ضروری است.

صابری یادآور شد: برای ایجاد واحدهای تولیدی باید به میزان مواد اولیه وارداتی، بازار مصرف داخل و خارج و تبدیل فرآوری و سودآوری توجه شود.

در ادامه این جلسه مدیر کارگاه تولیدی عرقیات و اسانس گلها و گیاهان دارویی در شهرستان الشتر گفت: در این کارگاه تولیدی سالانه 220 تن گلاب و عرقیات گیاهان دارویی تولید می شود.

علی حسنوند با بیان اینکه در این واحد تولیدی 25 نفر مشغول به کار هستند خواستار دریافت تسهیلات جدید برای ایجاد کارخانه تولید اسانس های دارویی در لرستان شد.

همچنین مسئول شرکت تراکتور سازی خرم ایشتار نیز با تولید سالانه 12 هزار و 600 تراکتور خواستار اعطا تسهیلات بانکی به این شرکت شد.

در پایان این جلسه با احداث کارخانه تراکتور سازی خرم ایشتار با توجه به نیازمندی استان، کارخانه تولید گلاب و اسانسهای گیاهان دارویی در واحدهای تولید به صورت صنعتی، شرکت رفلکس باس در تولید لامپ ها به منظور کنترل و جمع آوری پرتوهای نور و بهره وری در زمینه نور موافقت شد.