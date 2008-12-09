هفت زوج معلول در گلستان به خانه بخت رفتند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از کودکان، نوجوانان و جوانان استثنایی استان گلستان در این مراسم، بالا بردن خودباوری معلولان و معرفی توانایی های این افراد اعلام کرد.



حلیمه خاتون اصطبار افزود: این انجمن براین باور است که توانایی های معلولان را افزایش داده و با آموزشهایی که برای آنها فراهم می کند زمینه اشتغال آنها را ایجاد کند.

وی به کمبود مکان این مرکز اشاره کرد و گفت: فراهم آوردن مکانی وسیع تر برای انجمن، امکان ارائه خدمات بیشتر را فراهم می کند و اگر جای وسیع تری در اختیار بود افراد بیشتری را آموزش می دادیم.



عباس مظفری کارشناس مسئول آموزش کودکان استثنایی نیز گفت: به جای نگهداری معلولان در کنج خانه ها و یا فرستادن آنها به مدارس استثنایی از دو دهه پیش آموزش و پرورش فراگیر در دنیا آغاز شده است.

وی تأکید کرد: ایران نیز متعهد شده تا سال 2015میلادی آموزش و پرورش را به سمتی هدایت کند که امکان حضور دانش آموزان کم توان و دارای معلولیت در مدارس عادی فراهم شود و نزدیکترین مدرسه نزدیک ترین مکان برای تحصیل بچه های معلول باشد.



مظفری با بیان اینکه خانواده معلولان جسمی و حرکتی نگرانی زیادی برای فرزندان خود دارند، خاطرنشان کرد: توجه به آموزش و پرورش این فرزندان می تواند به خلاقیت و شکوفایی آنها کمک کند و نمونه های از این دست در جهان علم و فن نیز بسیار است.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش استثنایی در گلستان در دورترین نقاط و حتی روستا ارائه خدمت خواهدکرد گفت: بیش از یک سال است که در مرکز و شرق استان تلاشهای گسترده ای در زمینه آموزش مهارتهای حرفه ای و برپایی کلاسهایی در این زمینه آغاز شده است.



بیش از 36 هزار معلول در استان گلستان شناسایی شده است.