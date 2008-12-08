عملیات نظامی اروپا علیه دزدان دریایی سومالی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دستکم هشت کشور آلمان، فرانسه، بلژیک، اسپانیا، انگلستان، هلند، یونان و سوئد و احتمالا پرتغال در عملیات موسوم به "آتلانتیک" علیه دزدان دریایی سومالی حضور دارند.

عملیات آتلانتیک تحت فرماندهی دریادار "فیلیپ جونز" یک افسر نیروی دریایی انگلستان انجام می شود.

این درحالی است که حدود یکهزار سرباز نیز در کشورهای جیبوتی و سومالی و همچنین در خلیج عدن در این عملیات حضور دارند.

ناوگان دریایی اتحادیه اروپا براساس حکم سازمان ملل متحد کشتی های حامل کمک های بشردوستانه برای سومالی را تحت حفاظت خود قرار خواهد داد.

گفتنی است که در چند مدت اخیر دهها کشتی بازرگانی از ملیت های مختلف از جمله ایرانی، سعودی، روسی، هنگ کنگی و دیگر کشورها ربوده شده لیکن تاکنون اقدامات مجامع بین المللی برای مبارزه با این پدیده به نتیجه ای نرسیده است.