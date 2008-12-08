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۱۸ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۵۶

عملیات نظامی اروپا علیه دزدان دریایی سومالی آغاز شد

عملیات نظامی اروپا علیه دزدان دریایی سومالی آغاز شد

اتحادیه اروپا امروز اولین عملیات نظامی دریایی را که برای خنثی سازی فعالیتهای دزدان دریایی که اخیرا قربانیان زیادی داشته است، آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دستکم هشت کشور آلمان، فرانسه، بلژیک، اسپانیا، انگلستان، هلند، یونان و سوئد و احتمالا پرتغال در عملیات موسوم به "آتلانتیک" علیه دزدان دریایی سومالی حضور دارند.

عملیات آتلانتیک تحت فرماندهی دریادار "فیلیپ جونز" یک افسر نیروی دریایی انگلستان انجام می شود.

این درحالی است که حدود یکهزار سرباز نیز در کشورهای جیبوتی و سومالی و همچنین در خلیج عدن در این عملیات حضور دارند.

ناوگان دریایی اتحادیه اروپا براساس حکم سازمان ملل متحد کشتی های حامل کمک های بشردوستانه برای سومالی را تحت حفاظت خود قرار خواهد داد.

گفتنی است که در چند مدت اخیر دهها کشتی بازرگانی از ملیت های مختلف از جمله ایرانی، سعودی، روسی، هنگ کنگی و دیگر کشورها ربوده شده لیکن تاکنون اقدامات مجامع بین المللی برای مبارزه با این پدیده به نتیجه ای نرسیده است.

کد مطلب 797551

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