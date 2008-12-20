صهیونیستها مانع پاسخ اوباما به پیام احمدی نژاد/ تغییرات سطحی در آمریکا

مدیر مؤسسه بازنگری تاریخی (IHR) در کالیفرنیا در گفتگو با مهر درباره شعار "تغییر" باراک اوباما می گوید: انتصاب های وی نشان می دهد که تغییر در سیاست خارجی آمریکا بعید است.

مارک وبر افزود: تغییراتی که اوباما وعده داده سطحی خواهد بود و سیاست خارجی وی توام با احتیاط اما به شیوه ای جذاب ارائه خواهد شد. وی طی مبارزه انتخاباتی هرگز صحبت از کاهش مداخله جویی های آمریکا در جهان نکرد و بر عکس با انتصاب های خود مداخله گرایی را حمایت کرد و همچنین قول افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان و ادامه جنگ انحرافی مبارزه با تروریسم را داد و نقش آمریکا را به عنوان یک پلیس جهانی مورد تائید قرار داد.

این مورخ آمریکایی در ادامه افزود: اوباما با انتصاب های خود نشان داد که درصدد فشار بر ایران و حمایت از اسرائیل است، اما مشکلات مالی سبب خواهد شد تا اوباما در زمینه سیاست خارجی آمریکا با چالشهایی رو به رو شود؛ وی مجبور است به وعده خروج از عراق عمل کند، اما در زمینه خطرات جدید علیه منافع آمریکا و اسرائیل با فشارهایی رو به رو خواهد شد.

همچنین روسیه و چین از دیگر چالشهای آمریکا در حوزه سیاست خارجی خواهند بود.

وبر در خصوص پیام تبریک دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به اوباما و پاسخ احتمالی وی در آینده افزود: "برخورد احتیاط آمیز اوباما با این پیام و به تاخیر انداختن پاسخ آن به دلیل وعده هایی است که او برای فشار بر ایران به اسرائیل داده است".

وی درباره سیاستهای آتی اوباما در قبال خاورمیانه گفت که به احتمال زیاد وی از سیاست های فاجعه آمیز بوش و همچنین از اظهارات جنگ طلبانه نیز دوری خواهد گزید اما درعین حال سیاستهای خصمانه دولتهای پیشین را در قبال ایران ادامه خواهد داد.اوباما همچنین بر تهران فشار وارد خواهد کرد تا به فعالیتهای هسته ای خود پایان داده و حمایت هایش را از نیروهای مقاومت در منطقه قطع کند و در این مسیر تلاش رسانه های صهیونیستی برای نشان دادن چهره ایران به عنوان یک تهدید مهم خواهد بود. اوباما همچنین تلاش خواهد کرد تا با فشار بر ایران تجاوزگری های رژیم صهیونیستی را مورد تائید قرار دهد.