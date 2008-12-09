رئیس جدید هیئت تکواندو تهران انتخاب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، برای احراز این پست تنها جشمید سهرابی ثبت نام کرده است که براساس هماهنگی بین اداره کل تربیت بدنی استان تهران و فدراسیون تکواندو مجمع انتخاباتی هیئت تکواندو استان تهران شنبه 23 آذر ماه راس ساعت 14 به ریاست علیرضا مددی، مدیرکل تربیت بدنی استان تهران و با حضور سید محمدپولادگر، رئیس فدراسیون تکواندو در دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها برگزار خواهد شد.

سهرابی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در طول چهار سال گذشته سعی کردیم از حداکثر پتاسیل موجود در هر دو بخش بانوان و آقایان بهره ببریم که حاصل آن انتخاب به عنوان هیئت برتر در سه سال متوالی چه در استان و چه در سطح کشور بوده است.

وی در مورد عدم ثبت نام نفرات دیگر گفت: در تکواندو تهران کم نیستند مدیران با دانش و تحصلیکرده‌ای که توانایی بهتر اداره کردن این مجموعه را دارند، اگر کسی ثبت نام نکرده نشانه اعتماد جامعه تکواندو پایتخت به بنده است که از این اعتماد تشکر کرده و سعی خواهم کرد با کمک اهالی تکواندو همچنان پرقدرت در سطح کشور و میادین برون مرزی ظاهر شویم.