پاکستان متهمان حادثه بمبئی را به هند تحویل نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "شاه محمد قریشی" با اشاره به بازداشت چند نفر در کشمیر پاکستان به دلیل اتهام دخالت در حادثه تروریستی بمبئی اعلام کرد این افراد که همگی از اعضای گروه شبه نظامی لشگر طیبه هستند بر اساس قوانین داخلی پاکستان و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شده اند.

وزیر امور خارجه پاکستان در ادامه گفت : اگر اتهام کسی در این باره تائید شود ما وی را به هند تحویل نخواهیم داد.

وی در ادامه با اشاره به انجام تحقیقات از افراد بازداشت شده نیز گفت : ما اقدامات خود را بر اساس قوانین پاکستان علیه بازداشت شدگان ادامه می دهیم.

نیروهای امنیتی هند روز یکشنبه با حمله به مقر گروه شبه نظامی لشگر طیبه پنج نفر از افرادی را که گفته می شود در حادثه تروریستی بمبئی دست داشته اند را بارداشت کردند.