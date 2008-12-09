  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۵

قریشی :

پاکستان متهمان حادثه بمبئی را به هند تحویل نمی دهد

پاکستان متهمان حادثه بمبئی را به هند تحویل نمی دهد

وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد که این کشور مظنونین حادثه تروریستی بمبئی را به هند تحویل نمی دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "شاه محمد قریشی" با اشاره به بازداشت چند نفر در کشمیر پاکستان به دلیل اتهام دخالت در حادثه تروریستی بمبئی اعلام کرد این افراد که همگی از اعضای گروه شبه نظامی لشگر طیبه هستند بر اساس قوانین داخلی پاکستان و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شده اند.

وزیر امور خارجه پاکستان در ادامه گفت : اگر اتهام کسی در این باره تائید شود ما وی را به هند تحویل نخواهیم داد.

وی در ادامه با اشاره به انجام تحقیقات از افراد بازداشت شده نیز گفت : ما اقدامات خود را بر اساس قوانین پاکستان علیه بازداشت شدگان ادامه می دهیم.

نیروهای امنیتی هند روز یکشنبه با حمله به مقر گروه شبه نظامی لشگر طیبه پنج نفر از افرادی را که گفته می شود در حادثه تروریستی بمبئی دست داشته اند را بارداشت کردند.   

کد مطلب 797600

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها