تلاش براون برای احیای روند سازش خاورمیانه با چراغ سبز اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، در اولین نشانه از وجود هماهنگی بین "براون" و "باراک اوباما"، لندن در تلاش برای احیای روند صلح خاورمیانه است.

به گفته منابع آگاه خبری، این تحرک لندن با موافقت کامل "اوباما" که 20 ژانویه به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا در کاخ سفید مستقر می شود، صورت می گیرد.

این درحالی است که "گوردون براون" نخست وزیر انگلیس دربرابر مجلس عوام انگلیس گفت: می خواهد به بهترین راه دست یابد تا سال 2009 را به سال احقاق پیروزی های واقعی و ایجاد راه حل های اقتصادی و سیاسی در منطقه خاورمیانه تبدیل کند.

به گفته منابع اسرائیلی و فلسطینی، گوردون براون با سلام فیاض که درحال حاضر برای افتتاح کنفرانس سرمایه گذاری در فلسطین در لندن است و همچنین با ایهود اولمرت نخست وزیر مستعفی رژیم صهیونیستی که طی دیداری رسمی وارد انگلیس می شود، دیدار خواهد کرد.

به نوشته الشرق الاوسط ، در حالی انگلیس برای احیای روند صلح خاورمیانه تلاش می کند که بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که روند جدید صلح خاورمیانه شکست خورده است و ماموریت گوردون براون برای ایجاد ارتباط بین دو موضع فلسطینی ها واسرائیلی غیر ممکن است.

در سال 2002 میلادی عربستان سعودی یک طرح صلح ارائه کرد که شامل به رسمیت شناخته شدن رژیم اسرائیل از سوی کشورهای عربی و در عوض آن خارج شدن این رژیم جعلی از مناطق اشغالی 1967 است.