به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور وزیر و سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی در نشست دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: باید به مسائل و مشکلات کشور برگردیم که در سالهای گذشته قادر به حل آنها نبودیم. ما سالهاست که نرخ تورم دو رقمی را داریم که از زمان برنامه دوم و سوم توسعه وضع بدین صورت بود.
وی اظهار داشت: اگر کشورمان را با سایر کشورهای آسیایی مقایسه کنیم شاهد یک نرخ رشد پرنوسان و کندی هستیم. در کنار آن شاهد نرخ بیکاری دو رقمی نیز میباشیم که برای کشوری با این همه منابع زیرزمینی و امکانات بالقوه پسندیده نیست.
فرزین به توزیع درآمد به عنوان مشکل دیگر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: همه این مسائل باعث شد که از وضعیت اقتصاد کشور راضی نبوده و طرح تحول اقتصادی در دستور کاردولت قرار گیرد.
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی تأکید کرد: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند در افق 1404 دیگر نفتی برای صادرات نخواهیم داشت و درآن زمان شاهد واردات گاز خواهیم بود و اقتصاد کشور با بن بست مواجه خواهد شد.
وی افزود: در سال 1384 شورای راهبردی در دولت و با حضور رئیس جمهور تشکیل شد و در آن شورا یک آسیبشناسی از اقتصاد کشور انجام و طرح جامعی به نام طرح تحول اقتصادی تدوین شد.
فرزین با اشاره به روششناسی جدید در این طرح اظهار داشت: ما در برنامههای جامع وقتی طرحی را مینویسیم چون آن را پروژهای نمیکنیم نمیتوانیم دولت را روی آن متمرکز کنیم و به مرحله اجرا درآوریم؛ بنابراین جمعبندی ما این بود که باید یک روششناسی جدیدی در این طرح داشته باشیم.
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی با بیان اهداف این طرح گفت: در طرح تحول اقتصادی دو هدف مهم وجود دارد که یکی رشد پایدار، یعنی رشدی که دائماً دستخوش نوسانات شدید نشود و دیگری عدالت اقتصادی به معنای فرصتهای برابر اقتصادی برای کلیه بخشهای اقتصادی میباشد.
فرزین با اشاره به ضعفهای موجود در روششناسی درست در نظام مالیاتی اظهار داشت: ما هنوز تعداد دقیق واحدهای صنفی را در اختیار نداریم و نمیتوانیم شناخت دقیقی از مؤدیان مالیاتی داشته باشیم.
وی گفت: همه این مسائل به هفت محور اصلی اصلاح نظام یارانهها، گمرک، مالیات، بانکی، توزیع کالا و خدمات، بهرهوری و ارزشگذاری پول ملی خلاصه و متمرکز شده است.
وی در ادامه گفت: یارانه و مالیات دو روی یک سکه هستند و یارانه یک مالیات منفی است و تنها کشورهای نفتی هستند که بخش اصلی درآمدشان را نفت تشکیل میدهد.
سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی تأکید کرد: نظام پرداخت یارانه در کشور ما یک نظام کاملاً غیرعادلانه است؛ بدین معنی که هر کس بیشتر انرژی مصرف کند از یارانه بیشتری برخوردار خواهد شد.
وی افزود: دهک دهم 32 درصد یارانه می گیرند در حالیکه دهک اول جامعه از 1/1 درصد یارانه انرژی بهرهمند میشوند و با این توزیع دولت با دست خود نابرابری و بیعدالتی را در جامعه ترویج میکند.
فرزین درخصوص بخشهای اصلی لایحه هدفمندسازی یارانهها تصریح کرد: لایحه هدفمندسازی یارانهها به دو بخش اصلاح قیمتها و پرداخت نقدی تقسیم میشود.
وی خاطرنشان کرد: لایحه هدفمند کردن یارانهها یکی از ابزارهایی است که به ما کمک میکند رشد اقتصادی را در کشور برقرار و رفاه را نصیب همه افراد جامعه کنیم.
وی اظهار داشت: در کشور ما نرخ مالیات پایین نیست بلکه پایه مالیاتی پایین است و از همه چیز مالیات اخذ نمیشود، در گمرک نیز به دلیل گستردگی قوانین، شیوه ارزیابی متفاوت است.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر در حالیکه میزان نقدینگی در جامعه بسیار بالا رفته ولی بنگاههای اقتصادی از کمبود نقدینگی رنج میبرند و مشکلات بانکداری در کشور ما باعث بروز مشکلات زیادی در روند توسعه اقتصاد کشورمان شده است.
به گفته فرزین، بهرهوری یک رقم غالب در هر برنامهای است. به عبارت دیگر، بهرهوری یعنی ستاده بیشتری در برنامه ها داشته باشیم.
وی گفت: طرحها در شورای مشورتی و با حضور مجموعهای از اقتصاددانان و کارشناسان بررسی و سپس در جلسه کارگروه با ریاست رئیس جمهور بررسی و به تصویب میرسد.
فرزین درخصوص تبعات اجرای طرح اظهار داشت: در یک دوره کوتاهمدت فشارهایی بر اقتصاد کشور وارد خواهد شد. از طرفی در حال حاضر چارهای جز اصلاح اقتصاد کشور و اجرای طرح تحول اقتصادی نداریم زیرا در آینده فرصتی برای اصلاح اقتصاد نداریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در اجرای لایحه هدفمندکردن یارانهها، سازوکاری پیشبینی شده است که در صورت جهش قیمت در برخی کالاها، 60درصد پول به 7 دهک اول جامعه پرداخته شود.
وی افزود: ما طرح را با اقتصاددانان متعددی مطرح کردیم و جلسات متعددی با حضور رئیسجمهور با منتقدین طرح داشتیم تا انتقادات خود را مطرح کنند. از طرف دیگر دراکثر جلسات از آنها دعوت کردیم تا بپذیرند که فضای تفکر در بین اقتصاددانان متفاوت است ولی میتوانیم در بهبود و اصلاح طرح به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.
فرزین درخصوص اطلاعرسانی طرح مذکور گفت: هدف از رفتن به دانشگاهها کارسیاسی و ا نتخاباتی نیست بلکه هدف باز کردن ابعاد طرح و آگاهسازی دانشگاهیان از این طرح میباشد ما در همه جلسات و همایشها بر روی
ملی بودن طرح تأکید داریم و در راستای اطلاعرسانی بهتر در کلیه استانها همایشهای استانی برگزار خواهیم کرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: کشورهایی که به سمت هدفمند کردن یارانهها میروند سه راه برای شناسایی وضعیت اقتصادی افراد جامعه دارند. آزمون وسع، آزمون تقریب وسع وآزمون جغرافیایی که ما دربخش هدفمندکردن یارانهها در طرح مذکور از آزمون تقریب وسع استفاده کردهایم که در این آزمون به کمک دو تا سه روش، وسع اقتصادی مردم مشخص میشود.
