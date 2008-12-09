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۱۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۵۸

خوش بینی نتانیاهو درباره تعهد اوباما به صهیونیسم و خصومت با ایران

رئیس حزب لیکود رژیم صهیونیستی در سخنانی از خوش بینی خود به سیاستهای رئیس جمهور آتی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "بنیامین نتانیاهو" در مصاحبه ای کوتاه با رویترز درباره سیاستهای "باراک اوباما" در قبال ایران و با نادیده انگاشتن فعالیت صلح آمیز هسته ای تهران گفت: اوباما در برنامه خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای جدی است. 

رئیس حزب لیکود رژیم صهیونیستی در ادامه مصاحبه خود گفت : اوباما با من درباره دیدگاه خود درباره ایران صحبت کرده و گفته که دستیابی ایران به سلاح هسته ای قابل قبول نیست.

نتانیاهو که زمانی نخست وزیر رژیم اسرائیل بوده و پیش بینیها احتمال پیروزی حزب او در انتخابات ماه فوریه را قوی می داند درباره صحبتهای خود با اوباما گفت : سخنان او درباره تعهدش برای بازداشتن ایران مرا تحت تاثیر قرار داد و من تردیدی ندارم که تعهد اوباما تعهدی خالص بوده و وی بر اساس این تعهد به پیش خواهد رفت.

امیدواری مقامات این رژیم جعلی به همراهی آمریکا با آنها در برابر ایران در حالی است که "زبیگنیو برژینسکی" مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا در سخنانی به تل آویو توصیه کرد که از تحریک واشنگتن علیه تهران دست بردارند زیرا اصرار بر این کار موجب پایان یافتن روابط آمریکا-رژیم صهیونیستی می شود.  

کد مطلب 797608

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