تفنگداران دریایی آمریکا باید از عراق به افغانستان اعزام شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال "جیمز کانوی" در مصاحبه با آسوشیتدپرس گفت : با توجه به کاهش نیاز ارتش امریکا به حضور تفنگداران دریایی در عراق تمایل دارم تا افراد خود را حتی در گروههای کوچک به افغانستان اعزام کنم تا با این کار اندکی از وظایف واحدهای نظامی کاشته شود و از همین رو تفنگداران آمریکایی در افغانستان مفیدتر از عراق خواهند بود.

فرمانده تفنگداران دریایی آمریکا در ادامه با اشاره به خشونتهای موجود در افغانستان گفت : با توجه به افزایش سطح خشونتها در افغانستان و نظر به اینکه وظیفه تفنگداران دریایی حفظ صلح و آموزش نیروهاست، حضور آنها در افغانستان می تواند برای کاهش سطح خشونتها مفید باشد.

ژنرال جیمز از آمادگی واحد تحت امرش برای اعزام بیش از هزار نیرو به افغانستان با آغاز فصل بهار خبر داد و گفت : فرماندهان ما در عراق معتقدند که با تعداد کمی از نیروها نیز قادر به انجام وظایف خود هستند.

در حال حاضر 22 هزار تفنگدار دریایی آمریکا در عراق حضور دارند و احتمال اعزام برخی از نیروها به افغانستان با توجه به اصرار فرماندهان آمریکایی برای افزایش نیروها به این کشور بسیار زیاد است.

تمایل این فرمانده آمریکایی برای اعزام نیروهای جدید به افغانستان در حالی است که طالبان در روزهای گذشته از کشورهای غربی خواسته تا نیروهای خود را از این کشور جنگ زده خارج کنند.