سرمربی تیم ملی فوتبال چین انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، بدین ترتیب چین با این مربی جدید در تورنمنت چهار جانبه عمان حضور پیدا می کند که ایران یکی از تیم‌های حاضر در آنجاست. این مسابقات قرار است از 16 تا 19 دسامبر - 26 تا 29 آذر در مسقط انجام شود و بعد از آن چین در یک بازی دوستانه در تاریخ 9 ژانویه - 20 دی ماه با ایران در ورزشگاه آزادی روبه رو خواهد شد.

فدراسیون فوتبال چین اعلام کرد که "ین" از این به بعد و در بازیهای تدارکاتی هدایت تیم ملی این کشور را در دست خواهد داشت تا قبل از بازیهای انتخابی جام ملت‌ها بتواند بازیکنان را به حداکثر آمادگی برساند.

ین پیش از این سرمربیگری "شاندونگ تایشان" را در دست داشت و قهرمانی جام حذفی سال 1995 را با همین تیم بدست آورد. او همچنین تیم زیر 20 سال چین را در سال 2004 و قبل از کار در باشگاه شاندونگ هدایت کرده بود.

چین در ماه‌های اخیر نمایش ضعیفی داشته که بدترین آن حذف از بازیهای انتخابی جام جهانی 2010 بوده است.