روزانه 14هزار نفر در دنیا به ایدز مبتلا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، امیر حسین تروند عصر دیروز در همایش توانمندی مبارزه با بیماری ایدز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، اظهار داشت: از این تعداد افراد مبتلا شده به ویروس ایدز بیش از 2 هزار نفر زیر 15 سال و مابقی 29 تا 50 سال هستند.

وی تصریح کرد: هم اکنون تعداد مبتلایان به ویروس HIV در دنیا بالغ بر 5 میلیون نفر در سال است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به وضعیت لرستان در این زمینه، بیان داشت: در این استان تاکنون هزار و 648 نفر مبتلا به این ویروس شناخته شده است که 93 درصد آنها را مردان و مابقی را زنان تشکیل می دهند.

تروند با تاکید بر اینکه تنها راه مقابله با بیماری ایدز پیشگری است، یادآور شد: 93 درصد مبتلایان به بیماری ایدز در لرستان از طریق سرنگ مشترک به این بیماری مبتلا شده اند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرم آباد نیز در ادامه این همایش، عنوان کرد: بیماری ایدز نزدیک به 20 سال است که بیشترین آمار مرگ و میر را در دنیا به خود اختصاص داده است.

سید ضیاء الدین حجازی ادامه داد: به طور متوسط در هر دقیقه 5 نفر در دنیا به این ویروس مبتلا می شوند.

وی راههای انتقال ویروس ایدز را استفاده از سرنگ مشترک، تماس های جنسی، استفاده از وسایل تیز و برنده و غیر استریل شده و انتقال از مادر به کودک عنوان کرد و یادآور شد: 10 درصد از آلوده شدگان به ویروس ایدز در جهان را کودکان تشکیل می دهند.