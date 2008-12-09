چهارمین روز اعتراضات در آتن و دیگر شهرها / اعتصاب ملی در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اعتراضات خیابانی در آتن که از چند روز قبل درپی کشته شدن یک نوجوان بدست پلیس شروع شد همچنان ادامه دارد و به دیگر شهرهای این کشور نیز سرایت کرده است.

بر همین اساس و در ادامه این اعتراضات کابینه یونان با برپائی نشستی اضطراری آخرین وضعیت امنیتی کشور را مورد بررسی قرار داد.

بر همین اساس تظاهرات کنندگان فردا چهارشنبه را روز اعتصاب ملی اعلام کرده اند.

شبکه خبری الجزیره انگلیسی با ارائه گزارشی از یونان اعلام کرد : شب گذشته، جوانان خشمگین یونانی در سومین روز از ناآرامی ها علاوه برآتش زدن خودروها و حمله به فروشگاه ها و بانکها به ساختمانهای دولتی نیز حمله کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

در این درگیری 11 نفر از جمله سه تن از نیروهای پلیس زخمی شدند.

در شهر سالونیک یکی از شهرهای بزرگ یونان نیز چند گروه از جوانان یونانی ده ها مغازه را غارت کردند.

شبکه خبری فرانس 24 نیز با ارائه گزارشی از یونان از ادامه اعتراضات و آشوبهای خیابانی و درگیری مردم این کشور با نیروهای پلیس خبر داد.

نکته مهم درباره اعتراضات روزهای اخیر در یونان آنکه اعتراض مردم فقط در داخل این کشور نبوده و یونانیان حاضر در سایر کشورها از جمله آلمان، قبرس و انگلیس با تجمع در مقابل سفارتخانه های کشورهای خود به وضعیت حاضر در داخل یونان اعتراض کردند.